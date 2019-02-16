日本熊本熊現身跌跤土沾臉 林右昌擦拭要牠小心

2019-02-16 15:17 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



日本熊本縣今天第四度在基隆舉辦物產展，熊本熊現身讓東岸商場開幕儀式時，許多大小朋友伸長了脖子等候的熊本熊現身，卻因草地溼滑，熊本熊出場時滑了一跤，引起現場一陣驚呼，也讓熊鼻子跟雙手都沾上了土，市長林右昌也忍不住幫他擦了擦鼻子上的土，叮囑他要小心點。

日本國熊本縣八代市在去年與基隆市締結友好城市，今明兩天在基隆市舉辦物產展，魅力十足的熊本熊(KUMAMON)今天中午一現身，果然吸引許多「熊粉」蜂擁而至，讓整個東岸商場充滿了歡樂的氣氛。

林右昌指出，這個季節是基隆的雨季，不過每逢假日都有許多本地或外縣市的市民來到東岸商場，相信透過這次的物產展，可以讓台灣跟基隆市民更加認識熊本縣跟八代市的觀光、物產及文化，也能加深兩個城市以及台灣跟日本的交流。

林市長指出，這兩天剛好是台灣的元宵節，台灣的習俗是要提燈籠，因此他也特別帶來市府製作的燈籠，跟中村市長一起發送給到場的市民及遊客，相信這次的物產展一定會跟前幾年一樣成功，也感謝八代市一直努力促進兩個城市交流，相信未來會在教育文化經濟等方面有更多的合作。

許多大小朋友伸長了脖子等候的熊本熊現身，雖然由於草地溼滑，熊本熊出場時滑了一跤，引起現場一陣驚呼，也讓熊鼻子跟雙手都沾上了土，民眾驚呼，但看到又爬起來，也都給予掌聲。