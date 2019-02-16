花蓮地震一周年 縣府爭取3億元執行土壤液化調查

2019-02-16 15:16 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ╱即時報導



花蓮地震已滿一周年，中央預計下月公布花蓮等縣市土壤液化潛勢資料。縣府已提送計畫，爭取3億元做更精細調查，計畫將分兩階段執行，第一階段以4年時間執行縣內四大區域土壤液化潛勢調查，彙整並建置圖資，第二階段篩選中、高度土壤液化潛勢區的公有建築物，進行地質改善工程示範案例。

縣府表示，中央對於土壤液化潛勢調查分成三級啟動，中央是第一級，作為國土及防災規畫參考；縣府是第二級，作為地方相關工程建設參考；業者是第三級，為個別建案建築基礎設計的依據。

由中央負責的第一級，彙整各縣市政府調查的相關資料，中央地質調查所已從105年起分區在網站公告土壤液化調查相關資訊，花蓮、北台南、高雄等預計下月公布。

縣府建設處表示，根據淡江大學學者調查，0206大地震的米崙斷層附近，部分區塊屬於高潛勢土壤液化區，有地盤下陷及建物震損情況，範圍在花蓮火車站前站一帶，西起國聯五路，東至國盛七街美崙溪畔，南起商校街，北至國盛八街，面積約0.2平方公里。

由於中央的調查屬於大範圍評估結果，圖資解析度較低、涵蓋範圍較大，縣府過年前提送計畫給中央地質調查所審核，計畫經費3億2200萬元，明年起要啟動第二級更精細的土壤液化調查。

縣府建設處使用管理科長林詩群表示，第一階段的調查從明年起到112年，把全縣切成四個區塊，明年從新城、秀林、花蓮、吉安開始，110年是壽豐、鳳林、瑞穗，111年是光復、萬榮、豐濱，112年是玉里、富里、卓溪，針對平原地區做調查，每1平方公里會鑽2到4個孔，鑽探30公尺深，了解地質狀況。