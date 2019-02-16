花蓮地震一周年 縣府爭取3億元執行土壤液化調查
花蓮地震已滿一周年，中央預計下月公布花蓮等縣市土壤液化潛勢資料。縣府已提送計畫，爭取3億元做更精細調查，計畫將分兩階段執行，第一階段以4年時間執行縣內四大區域土壤液化潛勢調查，彙整並建置圖資，第二階段篩選中、高度土壤液化潛勢區的公有建築物，進行地質改善工程示範案例。
縣府表示，中央對於土壤液化潛勢調查分成三級啟動，中央是第一級，作為國土及防災規畫參考；縣府是第二級，作為地方相關工程建設參考；業者是第三級，為個別建案建築基礎設計的依據。
由中央負責的第一級，彙整各縣市政府調查的相關資料，中央地質調查所已從105年起分區在網站公告土壤液化調查相關資訊，花蓮、北台南、高雄等預計下月公布。
縣府建設處表示，根據淡江大學學者調查，0206大地震的米崙斷層附近，部分區塊屬於高潛勢土壤液化區，有地盤下陷及建物震損情況，範圍在花蓮火車站前站一帶，西起國聯五路，東至國盛七街美崙溪畔，南起商校街，北至國盛八街，面積約0.2平方公里。
由於中央的調查屬於大範圍評估結果，圖資解析度較低、涵蓋範圍較大，縣府過年前提送計畫給中央地質調查所審核，計畫經費3億2200萬元，明年起要啟動第二級更精細的土壤液化調查。
縣府建設處使用管理科長林詩群表示，第一階段的調查從明年起到112年，把全縣切成四個區塊，明年從新城、秀林、花蓮、吉安開始，110年是壽豐、鳳林、瑞穗，111年是光復、萬榮、豐濱，112年是玉里、富里、卓溪，針對平原地區做調查，每1平方公里會鑽2到4個孔，鑽探30公尺深，了解地質狀況。
調查結束後將彙整資料與圖資，建置於花蓮地理資訊整合應用平台系統（GIS系統），並提供建築物基地土壤液化改善措施、建議建築物補強防範措施及自主檢查等資訊，提供民眾查詢及參考。第二階段將從113年度起，篩選中、高度土壤液化潛勢區內公有建物進行地質改善工程的設計及施工示範案例。
留言