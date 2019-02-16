親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
賞燈會‧鬧元宵
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

「喊台獨卻取消徵兵？」柯文哲：政府兩岸關係喊假的

慶天穿 林姿妙穿起客家衫 做小豬造型五色粄

2019-02-16 12:32聯合報 記者羅建旺╱即時報導

宜蘭縣「108年全國客家日-樂活蘭陽 慶天穿」今天在中興文化創意園區登場，縣長林...
宜蘭縣「108年全國客家日-樂活蘭陽 慶天穿」今天在中興文化創意園區登場，縣長林姿妙（右二）穿上客家衫，做創意客家五色粄，用五種顏色、小豬造型的粄，獻上祝福。圖／宜蘭縣政府提供
分享

宜蘭縣「108年全國客家日-樂活蘭陽 慶天穿」今天在中興文化創意園區登場，縣長林姿妙穿上客家衫，做創意客家五色粄，用五種顏色、小豬造型的粄，獻上祝福。

五色粄中，紅色代表健康、綠色代表長壽、黃色代表福氣、紫色代表智慧、白色代表平安，象徵金豬年諸事順興、諸事大吉，並與現場民眾分享。

縣政府指出，農曆正月20日是客家特有「天穿日」，人們因感念女媧煉石補天免去人間災苦，每逢天「穿」之日祭祀感恩，因此流傳有「補天穿」的習俗，此舉不僅是感恩，同時也是惜福，代代相傳到今日，年代雖久遠仍歷久而彌新。

宜蘭縣政府今年度以「感恩」、「惜福」、「做公益」為活動主軸，特別邀請耕莘健康管理專科學校團隊，結合客家米食文化，顛覆傳統「客粄」印象，創意研發出紅、綠、黃、白、紫等五種天然食材顏色製成的小豬造型粄，分享特色美食與創意。

同時，客屬總會以現代改編版客家歌舞劇「歡頭喜面慶天穿」，小哈客們接棒演出客家才藝秀，其中，憲明國小舞動花鼓「宜」客情與客家陶笛、陀螺，育才國小唱跳「月光華華」及絲竹表演「迎春曲」。

而今年特邀多次入圍金曲獎的新生代金曲客家流行天團愛客樂iColor樂團應邀表演。

慶天穿日也有多元族群作客，南澳高中街頭文化社跳原民街舞，印尼愛尼yo舞蹈團、幸福女神舞蹈團有異國風情舞。

縣政府也準備九層粄、粢粑、好運糜、擂茶、牛汶水等客家美食，免費提供遊客品嚐，還有免費花布環保杯袋DIY、客家文創、環保綠市集等。

縣政府也結合公益，發起「捐發票送福粄」、「捐發票贈樹苗」活動，受贈發票全數捐給「財團法人宜蘭縣社會福利聯合勸募基金會」，現場也規劃「天穿公益捐血日」，號召挽袖捐血，為社會公益盡一份心力。

宜蘭縣「108年全國客家日-樂活蘭陽 慶天穿」有多元演出。圖／宜蘭縣政府提供
宜蘭縣「108年全國客家日-樂活蘭陽 慶天穿」有多元演出。圖／宜蘭縣政府提供
分享
小豬造型的粄，共分五色，紅色代表健康、綠色代表長壽、黃色代表福氣、紫色代表智慧、...
小豬造型的粄，共分五色，紅色代表健康、綠色代表長壽、黃色代表福氣、紫色代表智慧、白色代表平安。圖／宜蘭縣政府提供
分享

客家美食捐血
2019金豬年迎好運 秒領你的開工紅包→

相關新聞

花蓮文化局打造智慧圖書館 3億元到位

2019-02-16 08:12

花蓮白天捕獲地震魚 10多小時後發生規模5地震

2019-02-15 23:12

台東交通船每年須送審 業者不滿

2019-02-15 23:07

基市府人事異動 強化促參、整頓財務

2019-02-15 22:37

花蓮228返鄉專車 18日中午開放訂票

2019-02-15 22:31

陳歐珀妻子徐慧瑜代夫出征選立委？徐：樂當目前角色

2019-02-15 22:08

收心操！宜蘭市鞭春牛 宣告復工了

2019-02-15 16:57

基隆這位女議員變身年輕氣質女 她說：沒整型啦

2019-02-15 16:43

基隆市府人事異動 四副處長四區長換人

2019-02-15 15:01

酒後亂入原民舞團表演惹議 女今出面向舞者鞠躬道歉

2019-02-15 13:14

暖冬效應 合歡山台灣池乾旱屏東不見了

2019-02-10 22:25

影／3海豚疑春節負傷困基隆港 鯨豚協會求照片研判

2019-02-10 18:34

林姿妙說一定恢復百果樹預算 黃春明聽了很欣慰

2019-02-10 15:20

年輕情侶春節台東淨灘 感動在地人

2019-02-10 10:49

聽過「喜互惠」嗎？宜蘭人秒懂：CP值大勝全聯

2018-11-07 12:00

基隆買房338萬好划算？網勸：有裝潢要小心！

2018-10-30 12:00
看更多

熱門文章

任達華到棧貳庫 粉絲驚喜：太幸運了

2019-02-15 14:26

苗栗鐵路一村活化 「艸田西木市集」登場

2019-02-15 19:35

夜市列查稅重點 高雄金銀河攤商：很不公平

2019-02-15 20:45

基隆市府人事異動 四副處長四區長換人

2019-02-15 15:01

任達華遊高雄只喝無糖咖啡 滷味最愛豆腐蔬菜

2019-02-15 15:12

影／包龍封街炸龍近2小時 火光四射刺激震撼

2019-02-15 21:58

汰換節能冷氣冰箱最多補助3千 苗縣18日開放申請

2019-02-15 13:09

任達華搭愛之船遊愛河 關注城市社區角落之美

2019-02-16 00:19

柯文哲到逢甲夜市人群暴動 當人形立牌拍照大排長龍

2019-02-15 22:09

花蓮白天捕獲地震魚 10多小時後發生規模5地震

2019-02-15 23:12

酒後亂入原民舞團表演惹議 女今出面向舞者鞠躬道歉

2019-02-15 13:14

基隆這位女議員變身年輕氣質女 她說：沒整型啦

2019-02-15 16:43

獨家直擊！「東京迪士尼花車」來台北 隱藏米奇超卡哇依

2019-02-15 22:12

下一站「愛情」 搭內灣支線到合興站沿途賞櫻

2019-02-15 15:17

陳歐珀妻子徐慧瑜代夫出征選立委？徐：樂當目前角色

2019-02-15 22:08

台灣燈會先睹為快 遊客：沒有雲霄飛車的迪士尼樂園

2019-02-16 09:38

人進來了！高雄愛河燈會 參觀人次破126萬

2019-02-16 11:22

銀幕硬漢任達華愛打小白球 侯友宜兄高醫院長贈防曬品

2019-02-15 17:12

柯文哲台中行 喝春茶、逛夜市、賞花博

2019-02-15 20:35

公務員涉行賄 台北市政府「渾然未覺」遭監院糾正

2019-02-16 11:56

香港連鎖超市採購媒合會 高雄農漁產品今年外銷強強滾

2019-02-15 17:59

開放採收樂捐被疑「連箱子都會不見」 8天後樂捐箱還在

2019-02-15 19:51

40年同窗好友相偕當寄養爸 眼睛滿滿都是愛

2019-02-16 11:54

柯文哲赴一貫道新春團拜茶會 道親大喊：柯P我愛你

2019-02-15 21:58

「5車擠4格」北市瘦身版的機車格一試辦就破功

2019-02-15 22:17

偏鄉學童新年願望 「希望韓市長來看我們打鼓、舞獅」

2019-02-15 19:13

柯文哲桃園中壢慈惠堂參拜 受到柯粉熱情簇擁合影

2019-02-15 17:17

台中「青年議會」走入歷史？藍議員批「豬隊友的決定」

2019-02-15 16:43

衝鹽水蜂炮這樣穿 黃偉哲一句話秒懂民眾心聲

2019-02-15 16:40

日本東京電力訪台南 盼沙崙模式拓展到全球

2019-02-15 21:45

小果番茄盛產 農民求小英總統助拓展外銷

2019-02-15 15:58

林姿妙不去平溪天燈節了 改派林茂盛回娘家

2019-02-15 16:30

中市敬老愛心卡上路 長者：就診福利縮水看得到吃不到

2019-02-15 19:07

平溪天燈節登場800盞天燈今晚升空 新北基桃三首長齊放

2019-02-16 09:38

當柏林青少年交響樂團與金山高中管樂團相遇 激火花

2019-02-15 21:15

好消息！只要肯到這地方上班 就可再加發獎金

2019-02-15 17:34

戶外的主管會報 雲縣長帶局處首長走出去

2019-02-15 19:27

陽明山花季登場滿山粉紅 宜蘭台七丙線最美「櫻花公路」

2019-02-15 23:17

台灣燈會不只美還有愛 身障、長幼賞燈暢遊無煩惱

2019-02-15 14:23

嘉市議長先行同意市府墊付案 張榮藏：不尊重議員們

2019-02-15 16:18
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top