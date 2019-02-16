花蓮文化局打造智慧圖書館 3億元到位

2019-02-16 08:12 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ╱即時報導



花蓮縣文化局圖書館館齡30多年，館舍十分老舊，縣府向教育部爭取到3億元改建補助款，額度是全國最高。文化局長江躍辰說，圖書館重建是文化局「羅浮宮計畫」的一環，希望以10年時間再造文化園區，為縣民打造一處優質的閱讀、展演與藝術空間。

花蓮文化局圖書館建於民國72年，館齡36年，除館舍、管線老舊，常需要不定期休館維修，造成民眾不便的問題。依教育部頒布的「公共圖書館設立及營運標準」，縣級圖書館樓地板至少要1萬平方公尺以上，文化局圖書館卻僅有4200平方公尺，確實太小。

江躍辰表示，教育部提出15億元的競爭型補助計畫，供各縣市申請，以新建縣市圖書館中心館為目標，共7個縣市獲選。花蓮縣在前文化局長陳淑美任內帶領文化局團隊，提出「山海薈萃．攜手領航．開創花蓮總圖新紀元」計畫案，獲核3億元。

他說，文化園區再造的「羅浮宮計畫」是長達10年、總經費高達30億元的計畫，要依序把老舊的圖書館、演藝廳、美術館重建。3億元經費到位只是第一步，將先辦理規畫設計，明年在園區內的你來廣場新建柏拉圖圖書館，預計3年完成，原圖書館就可新建貝多芬音樂中心。新館落成後，再拆除舊演藝廳，改建嶄新的達文西美術館。