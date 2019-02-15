花蓮白天捕獲地震魚 10多小時後發生規模5地震

2019-02-15 23:12 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ╱即時報導



台灣東部海域，即花蓮縣府南偏東方24.5公里處晚間發生芮氏規模5.0的地震，花蓮太魯閣最大震度4，所幸未釀災情。有趣的是，地震之前，花蓮七星潭魚市今天清晨有漁民捕獲地震魚，讓民眾直呼太巧了。

晚間地震發生後，公路總局、台鐵立即派員巡查道路，鐵公路交通都正常，縣消防局初步了解，無災情傳出。

家住台北的黃姓婦人近日到花蓮遊玩，今天清晨7時許到七星潭漁場街逛魚市場，正好碰到新鮮漁獲進港，她好奇跟著擠進人群察看，見到一尾長度超過一公尺的魚被擺放在旁邊，本來不認識，一問之下才知道就是地震魚。

她回到台北後，晚間10時許花蓮發生地震，她得知後，想到早上看見的地震魚，馬上和親友分享這段有趣的經歷。她回想，當時一旁有人說「可能會有地震喔」，還有人回說「不會不會啦」，沒想到相隔十幾個小時後還真的發生地震，覺得好巧。

資深魚販表示，地震魚是一種深海魚類，又稱為龍宮使者或皇帶魚，在漁獲市場上並不常見，因為魚身少刺，口感軟Q，一捕撈上岸常有餐廳購買，料理手法以蒸煮為主，市價1公斤約200元。