陳歐珀妻子徐慧瑜代夫出征選立委？徐：樂當目前角色

2019-02-15 22:08 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ╱即時報導



民進黨去年底敗選後，宜蘭立委陳歐珀至今未明確表態是否繼續投入明年立委選戰，外界更傳出陳的妻子徐慧瑜可能「代夫出征」。今晚的一場餐會中，徐表示，她是家庭的一份子，樂於扮演好現在的角色，否認外界傳言。

至於陳歐珀是否爭取立委連任？徐慧瑜說，歐珀目前就是扮演好自己的立委角色，未來宜蘭立委選戰中，不忮不求，順其自然，2020年民進黨的這局一定要贏，宜蘭是大家的，宜蘭價值與光榮一定要守住，民進黨一定不能輸。

外界都知道陳歐珀夫妻感情很好，徐慧瑜自從陳歐珀擔任立委以來，扮演陳的分身下鄉幫忙跑行程，親切形象頗受好評，多年歷練後的政治語言與互動也日漸熟稔。去年底選舉民進黨大敗，黨內充滿檢討聲，陳歐珀至今未表態是否選立委，但倒是徐慧瑜的討論熱度加溫，還傳出她可能出來選立委。

陳歐珀今晚邀請媒體餐敘，徐慧瑜後來也到場，面對媒體詢問她直接否認外界傳言，她表示，自己是家庭的一份子、是歐珀團隊的一份子，她樂在其中扮演現在的角色。