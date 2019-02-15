收心操！宜蘭市鞭春牛 宣告復工了

2019-02-15 16:57 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



春節年假結束，但玩心還收不回來嗎？

宜蘭市公所、五穀廟將在18日、19日，即元宵節前一天與元宵節當天，舉辦復古的鞭春年祈福祭儀，向神農大帝祈求風調雨順、國泰民安，迎出春牛，由市長江聰淵用神鞭，象徵性鞭春牛3下，以召告世人，元宵過後，應各就各位，在工作崗位努力不懈，民眾也可觸摸春牛，激勵自我。

市長江聰淵與五穀廟主任委員林明昌今天說明鞭春牛活動內容，江聰淵並承諾，鞭春牛系列活動將在明年編列預算，列為宜蘭市重要的元宵節活動，讓宜蘭縣除了五結鄉走尪外，多了一項特色。

今年宜蘭市鞭春牛祈福祭儀，安排一連串藝文表演活動，其中，2月18日上午9時起，在五穀廟將有提供限量免費簡易元宵花燈DIY素材100份供民眾索取，民眾可在場讓小朋友組裝好簽上姓名，廟方會收件登記懸掛在廟埕，過香加持之後可帶回家保佑平安。

2月19日上午9時30分，五穀廟方遵照祭儀，由宜蘭市長江聰淵向神農大帝祈求風調雨順、國泰民安，接著依古禮，迎請出春牛，由市長用神鞭，象徵性鞭春牛3下，以召告世人元宵過後應各就各位，在工作崗位努力不懈，民眾也可觸摸春牛，激勵自我。

同時，元宵當晚7點後，廟方推出一系列表演活動，同時，在古禮引導下，祭拜火化紙作春牛，恭送春牛復職，象徵神農大帝保佑世人，五穀豐收。

廟方在鞭春牛、送春牛復職同時，將限量發送800份平安五穀米，讓民眾取回食用與保平安。

另外，2月18日活動中，五穀廟準備限量的翡翠琉璃豬祈福吊飾，現場發送，送完為止。