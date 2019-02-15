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警開道送醫童社團網路募款相助 花縣指不違法

2019-02-15 17:04中央社 花蓮縣15日電

過年前花蓮湯姓幼童因病從花蓮轉送台大醫院，警車開道協助。事後有社團在臉書幫忙網路募款引爭議。花蓮縣政府表示，私益勸募不受公益勸募條例的規範。

今年1月間，花蓮1名年輕媽媽在臉書社團貼文稱罹患腦膜炎的5月大兒子，將由救護車從花蓮轉送台大醫院急救，盼網友可以「讓道」分享，當天警力幫忙開道，救護車不到兩小時就抵台大醫院，完成186公里急送就醫任務。

有社團在臉書稱這名媽媽家境困難，小孩缺醫藥費，發起捐款。不過有網友質疑募款行為有爭議。

花蓮縣政府社會處副處長陳加富今天表示，依公益勸募條例的精神來看，規範的是「公益」，對不特定對象募來的錢，用在不特定的對象；檢視湯姓男童案是私人募款行為，不受公益勸募條例規範，捐款人如覺得不妥，可向警察機關反映。

目前男嬰已回到花蓮慈濟醫院，花蓮慈濟醫學中心小兒部主任張宇勳醫師指出，臨床上，嬰幼兒因腦部感染引發腦膜炎，症狀嚴重且病程進展快，死亡率高，即使存活下來，也常造成腦神經系統後遺症。

目前這名罹患腦膜炎男嬰生命徵象相對穩定，仍未完全脫離危險期，必須仰賴呼吸器，由於致病原因仍不明，將持續在兒科加護病房觀察、檢查，以評估後續療程及後遺症影響程度。本院會請家屬全力配合醫囑，希望病嬰能度過難關。

台大醫院募款
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