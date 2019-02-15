客輪每年送審經營計畫 業者批台東縣府打壓

2019-02-15 14:57 中央社 台東縣15日電



台東縣政府公告交通輪管理辦法，業者每年應提營運計畫送審，且未限制外縣市業者送審。業者批台東縣政府打壓，扼殺業者生計。

台東縣政府公告「台東縣漁港交通船碼頭船席管理辦法」，規定交通輪業者必須每年送審營運計畫，且只要合法業者就能送計畫，如同開放外縣市業者到台東經營交通船。

這項辦法引起業者不滿，大罵台東縣政府「是拚經濟還是打壓業者」、縣政府簡直是要扼殺業者生計，「每個業者都搖搖欲墜了」。

台東縣旅館公會理事長、凱旋客輪業者李數奼今天到縣府表達不滿時氣憤地說，台東縣府獨創而未參考其他縣市的管理辦法，但業者每年營運都相同，如有變更營運方式才要送營運計畫，「每年都送計畫，等於勒緊業者脖子」。

李數奼表示，新的管理辦法只要合法業者就可提出營運計畫申請，通過就可以停泊，如同開放外縣市交通輪到台東搶生意，「不知道台東縣政府是在拚經濟，還是在打壓業者」。

李數奼表示，富岡港擁擠，目前有4家業者、7艘客輪，已經沒有多餘停泊位置，尤其是觀光旺季，如果其他縣市客輪再進來，恐怕有安全疑慮。

台東縣府農業處指富岡、綠島及蘭嶼漁港交通船、貨船碼頭長年肩負離島疏運任務，設施逐年老化，碼頭因貨船業者懸吊重物產生下陷及揚塵，影響港口服務品質，交通船業者更握持離島旅客、物資服務品質，農業處為此制訂「台東縣漁港交通船碼頭船席管理辦法」。

實施後交通船經營業者要提經營計畫送審，取得泊靠許可始得進港泊靠，審議內容含疏運船體狀況、碼頭設施自主管理計畫、地方責任及離島回饋服務事務、歷年營運績效、候船設施維護及船班資訊服務等項。

台東縣府也將定期督導或考核交通船經營業者服務品質，未能符合標準最重得停止泊靠權利直至改善。管理審議目的在增加交通船服務品質競爭，減少碼頭設施維護成本，主管機關需更積極主動掌握碼頭管理主導權，期保障離島疏運品質。