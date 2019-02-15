酒後亂入原民舞團表演惹議 女今出面向舞者鞠躬道歉

2019-02-15 13:14 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



基隆市一名女子前天在基隆市原住民文化會館看原住民舞團表演時，酒後亂入上台跳舞，影片被PO上網引發熱議。今天上午這名女子由2名友人陪同出面，她向舞者鞠躬三次道歉，她說「不好意思，那天」。基隆市原住民族青年文教社服發展協會理事長莊梅珍說，每個文化都有一些禁忌，歡迎以後大家再來看舞者精采的表演。

基隆市原住民文化會館每周五天有原住民舞蹈團表演，前天在表演時，觀看團體有一名女成員上台亂入，要跟著舞者一起跳，讓舞蹈團錯愕，她竟還叫「快跳啊」，隨後就自己手揮足蹈，極不協調，昨天影片被貼上網後，遭到網友罵翻。

表演的是基隆市原住民族青年文教社服發展協會的舞團，理事長莊梅珍昨天聲明說，這名帶著酒氣的女子行為不尊重原住民文化，岐視原住民文化。市議員陳明建也出面，認為舞團表演到一半，被該女子「亂入」的行為干擾，傷害辛苦排練的舞者。

今天上午11點多，這名女子由2名友人陪同到達原民會館，友人說，當時是團體一起來看表演，的確大家都有喝了一點酒，很嗨，對於原住民文化表演並不太了解，但很喜歡才會來看，如有不妥的地方願意道歉，女子也有喝，但絕對沒有喝醉，都很清醒。

隨後這名女子到舞者面前鞠躬三次並合什致意，她說「不好意思，那天」，但她說，「主持人有答應」才上台。不過，莊梅珍表示，女子所指那位並非主持人，舞團也並沒有同意來賓可上台，表演會有同歡的橋段，但當時並不是，而是中途被干擾。

由於這名女子及友人展現道歉誠意，雙方握手，也讓這起事件平和落幕，舞團歡迎他們再來欣賞原住民表演，女子的友人也都說會的。

基隆市原住民族青年文教社服發展協會舞團，前天在基隆市原住民文化會館表演時，被一名酒醉女子硬上台亂入，干擾表演。圖／翻攝臉書 分享 facebook

今天上午亂入舞台女子（著黑衣）由2名友人陪同出面，鞠躬向舞者道歉，她說「不好意思，那天」。記者游明煌／攝影 分享 facebook