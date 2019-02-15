真的可以跟牛一起耕田 宜蘭農場超酷體驗開放

2019-02-15 10:17 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



可以跟牛一起耕田，夠酷吧！宜蘭縣礁溪時潮休閒農業區推出春耕體驗，農場養了多頭水牛及黃牛，開放民眾與牛一起去耕田。圖／宜蘭縣礁溪時潮休閒農業區提供 分享 facebook

可以跟牛一起耕田，夠酷吧！

宜蘭縣礁溪時潮休閒農業區推出春耕體驗，農場養了多頭水牛及黃牛，開放民眾與牛一起去耕田，試扛沈重的牛犁，體驗牛的沈重負擔與辛苦。

宜蘭縣礁溪時潮休閒農業區今天指出，40年前，耕牛在台灣農村社會扮演舉足輕重的角色，但現在已經被機械化的農耕機具所取代，時潮休閒農業區結合社區友善耕作小農，在今年春耕，邀請民眾帶著耕牛一起回到田裡，在春日共耕、秋收共享，與土地共生，建構一個共好社群，共度一場春日饗宴。

春耕體驗選在228連假舉辦，在2月28日、3月1日、3月2日、3月3日每日上下午各一場，共安排8場次「牛發春・春耕體驗」，上午場親子價一大一小含餐為1000元，下午場親子價為800元。

時潮休閒農業區位處於鹹淡相交之感潮河段，是水鳥棲息過冬之所，除了是最佳賞鳥地點，區內養殖蝦蟹更是質好味鮮甜。

時潮休閒農業區指出，以往民眾只能夠透過消費單向支持友善耕作，這次推出「牛發春計畫」，結合傳承耕牛文化的「牛頭司」、「拖拖拉拉牛耕隊」，以及堅持不用農藥，守護家人餐桌的友善種子「曬太陽農場」，帶著牛一起下田春耕，讓民眾走進田裡，從牛犁開始，歷經插秧、挲草到收割，體驗耕作歷程，共感每一滴汗水，共迎每一片風景，享受與牛的親密接觸，共享每一寸春光。

除了「牛發春・春耕體驗」外，農業區在今年6月29日至7月7日並有「牛起秋・收割體驗」，同時推出「探索時潮之美—四季遊兩天套裝行程」。

民眾想要體驗傳統牛耕文化可以單場次參加，或是以穀東制參與，穀東可以參與各一場次的春耕及秋收體驗，每股預計可分到約20公斤的米，若風調雨順、五穀豐登，收益量會增加，但也須共同承擔天災及不可抗力之因素，收穫均分。

活動洽詢電話：（03）9307707牛頭司游小姐、0933988-950時潮休閒農業區林小姐、0932262798曬太陽農場林先生。