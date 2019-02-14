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宜蘭外員山營變蚊子館？ 文化局長：再利用列優先考量

2019-02-14 20:55聯合報 記者江婉儀╱即時報導

林燈古厝在今天舉辦保護鋼棚架動工典禮，預計在4月完成，保護已有130年歷史的古厝。民進黨議員陳俊宇表示，議會討論已久的員山童玩公園內的兵營與林厝相比，根本不是歷史建物，也希望員山童玩公園不會是宜蘭另外一個蚊子館文化局長宋隆全回應，未來以童玩公園的再使用、再利用為優先考量，會保存軍營當時的歷史脈絡，但不以保存建物為導向。

外員山戰車營區原定打造成員山童玩公園，但因為園區兵營是否保留引發爭議，原預計在去年10月開始試營運，但公園在去年初停工，工程延宕。

陳俊宇今日在動工典禮上表示，縣府將歷史建物保存下來，這是很好的，將古厝好好整理，是縣府對林家的反饋，也能讓後代子孫看到偉大的建築物。但他希望縣長與局長看仔細，林厝才是真正的文化資產，員山童玩公園的兵營要怎麼與其相比。

陳俊宇認為，議會一直在討論員山童玩公園，希望它不是宜蘭縣另外一個蚊子館，員山童玩公園最主要是目標是能帶動地方觀光，吸引更多人來員山鄉，縣長與文化局要重視這個問題。

文化局長宋隆全解釋，員山童玩公園以軍事地景為特色，是主要被保存下來的原因，但就以建築物本身來說，無法成為歷史建築物，員山童玩公園的設計會採納地方意見，未來以童玩公園的再使用、再利用為優先考量，會保存軍營當時的歷史脈絡，但不以保存建物為導向。

林家古宅今天舉辦保護鋼棚架開工典禮。記者江婉儀／攝影
林家古宅今天舉辦保護鋼棚架開工典禮。記者江婉儀／攝影
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外員山戰車營區原定打造成員山童玩公園，但因為園區兵營是否保留引發爭議，原預計在去...
外員山戰車營區原定打造成員山童玩公園，但因為園區兵營是否保留引發爭議，原預計在去年10月開始試營運，但公園在去年初停工，工程延宕。記者江婉儀／攝影
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蚊子館歷史建築文化局
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