宜蘭外員山營變蚊子館？ 文化局長：再利用列優先考量

2019-02-14 20:55 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ╱即時報導



林燈古厝在今天舉辦保護鋼棚架動工典禮，預計在4月完成，保護已有130年歷史的古厝。民進黨議員陳俊宇表示，議會討論已久的員山童玩公園內的兵營與林厝相比，根本不是歷史建物，也希望員山童玩公園不會是宜蘭另外一個蚊子館；文化局長宋隆全回應，未來以童玩公園的再使用、再利用為優先考量，會保存軍營當時的歷史脈絡，但不以保存建物為導向。

外員山戰車營區原定打造成員山童玩公園，但因為園區兵營是否保留引發爭議，原預計在去年10月開始試營運，但公園在去年初停工，工程延宕。

陳俊宇今日在動工典禮上表示，縣府將歷史建物保存下來，這是很好的，將古厝好好整理，是縣府對林家的反饋，也能讓後代子孫看到偉大的建築物。但他希望縣長與局長看仔細，林厝才是真正的文化資產，員山童玩公園的兵營要怎麼與其相比。

陳俊宇認為，議會一直在討論員山童玩公園，希望它不是宜蘭縣另外一個蚊子館，員山童玩公園最主要是目標是能帶動地方觀光，吸引更多人來員山鄉，縣長與文化局要重視這個問題。