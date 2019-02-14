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免費營養午餐定案 林姿妙拍板宜蘭明年學童午餐免費吃

2019-02-14 19:49聯合報 記者戴永華╱即時報導

宜蘭縣長林姿妙今天在校長會議公開宣布，縣府決定把免費營養午餐編入年度預算，最快在明年農曆年後的開學，孩子可以吃到免費營養午餐，以減輕家長養育子女的負擔；縣府也會擬訂配套措施，包括努力向外取資源挹注、成立營養午餐基金，讓免費營養午餐政策永續發展，又不致排擠其他縣政建設，達到「雙贏」。

由於今年度(108年度)預算是前任縣長已經編列，免費營養午餐與讀冊免錢是林姿妙競選縣長的重要政策，今年並沒有這筆預算，各界關切新縣長要如何落實政見？編列追加預算、明年度預算或向外找贊助？縣府高層之前對外的回應都是努力籌錢。

宜蘭縣府教育處今首次在農曆年後舉辦校長會議，這也是縣長林姿妙上任後第一次與所有中小學校長見面，她在會中明確宣示，縣府要以編入109年度預算的方式支應免費營養午餐，年底努力爭取預算在議會審查過關，最快明年過年後的108年下學期，學生可以吃到免費營養午餐。

據了解，免費營養午餐經費約3億餘元，為避免長久下去排擠其它重大建設，林姿妙表示，今後也會擬訂具體配套措施，包括成立營養午餐基金、努力向外爭取資源挹注，讓這項政策能夠永續發展，而且透過推動免費營養午餐，鼓勵午餐供應商使用當地食材，也能夠帶動宜蘭農業經濟。

宜蘭縣長林姿妙在校長會議公開宣布，決定把免費營養午餐編入年度預算，最快在明年農曆...
宜蘭縣長林姿妙在校長會議公開宣布，決定把免費營養午餐編入年度預算，最快在明年農曆年後的開學，孩子可以吃到免費營養午餐，以減輕家長負擔。圖/縣府提供
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營養午餐林姿妙
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