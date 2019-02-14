影／台女嫁法國郎愛情長跑8年 今情人節浪漫熱舞結婚

2019-02-14 19:16 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



今天西洋情人節，基隆共有36對新人到戶政事務所辦妥結婚登記，其中有一對是相當特別的異國戀曲，愛情長跑8年開花結果。到法國留學學的蔡函辰，因為機緣認識在法國機場工作的唐天海，兩人譜出異國戀情，還在基隆買房，選定今天西洋情人節辦結婚，兩人與雙方家人在戶樓下咖啡店高興地手牽手跳舞，很是幸福。

蔡函辰拉著「老公」的手，幸福洋溢的表情好甜蜜，她說，兩人長跑8年，今天很高興結婚，因為情人節是很棒的紀念日，以後就不會忘記是哪一天結婚了，要長長久久、甜甜蜜蜜。唐天海則表示，他很喜歡台灣，尤其愛基隆的老鷹，自由飛翔到各地，今天的日子非常開心，大家都來給他祝福，很是感動。

蔡函辰表示，她是台北人，很喜歡基隆的環境，有幸福的感覺，尤其很有海洋的風情，1年多前在基隆中正區買房子，靠近海邊，大家都來分享結婚的喜悅，她很謝謝大家的祝福。

唐天海的雙親也從法國飛越千里來中正戶政事務所參加兒子的婚禮，並用視訊與法國的親友分享喜氣，登記結束後，大家一起到樓下的咖啡店，在店內與家人一起熱舞，在現場吹薩克斯風助興的是唐天海的父親，讓咖啡店充滿異國風情，喜氣洋洋，店內充滿法國的浪漫，與台灣美麗的風情。