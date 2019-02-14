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元旦喜迎龍鳳胎 花蓮年輕爸媽獲8萬元生育補助

2019-02-14 18:04聯合報 記者王燕華╱即時報導

花蓮縣鳳林鎮許姓夫婦今年元旦歡喜迎來龍鳳胎，成為鳳林鎮今年推出生育補助福利措施後，首例適用對象，連同縣府部分，許姓夫婦共領到8萬元，鎮公所另加碼每名新生兒每月2000元育兒津貼，可領到4足歲。

鎮長蕭文龍今天與鎮代會正副主席林建平、許朝輝、大榮里長林世宗、縣府中區服務中心主任賴錦昌、副主任黃新德等人，到許姓夫婦家道賀，並致贈滿月禮。蕭文龍說，今年首度編列預算發放生育補助及育兒津貼，上月共受理5件6位幼兒生育津貼，98件育兒津貼，共發生23萬4000元，希望減輕鎮民育兒負擔，提高生育意願。

鳳林鎮公所表示，近年鎮內人口持續負成長，每年新生兒僅約60人，但減少的人數卻超過100人，為鼓勵生育，今年1月1日起，從鎮庫編列經費，發放每名新生兒2萬元生育補助，及零到4歲的每月2000元育兒津貼。

許姓夫婦今年元旦上午9時喜獲龍鳳胎。許先生說，原本妻子預產期在1月中旬，他不忍妻子挺著西瓜一樣大的肚子十分辛苦，加上自己生日是1月4日，原本希望在他生日當天剖腹，父子3人一同慶生，但和醫師討論過後，因醫師當天較忙，改成元旦剖腹，意外成為領取鎮公所生育補助的首例，連同縣府每胎2萬元共4萬元的生育補助，共領到8萬元。

蕭文龍說，少子化已成國安危機，除了生育補助和育兒津貼，未來若鎮公所財政許可，不排除提供更多生養育的福利，鼓勵生產；縣府和鎮公所也計畫在樂活會館開辦公托家園，都是要減輕家長們的負擔。

花蓮鳳林鎮長蕭文龍（右3）與鎮民代表會主席林建平（左4）等，今天到許姓夫婦家致贈...
花蓮鳳林鎮長蕭文龍（右3）與鎮民代表會主席林建平（左4）等，今天到許姓夫婦家致贈彌月禮。記者王燕華／攝影
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許姓夫婦今年元旦在門諾醫院迎來龍鳳胎。圖／門諾醫院提供
許姓夫婦今年元旦在門諾醫院迎來龍鳳胎。圖／門諾醫院提供
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生育補助育兒津貼新生兒
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