元旦喜迎龍鳳胎 花蓮年輕爸媽獲8萬元生育補助

2019-02-14 18:04 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ╱即時報導



花蓮縣鳳林鎮許姓夫婦今年元旦歡喜迎來龍鳳胎，成為鳳林鎮今年推出生育補助福利措施後，首例適用對象，連同縣府部分，許姓夫婦共領到8萬元，鎮公所另加碼每名新生兒每月2000元育兒津貼，可領到4足歲。

鎮長蕭文龍今天與鎮代會正副主席林建平、許朝輝、大榮里長林世宗、縣府中區服務中心主任賴錦昌、副主任黃新德等人，到許姓夫婦家道賀，並致贈滿月禮。蕭文龍說，今年首度編列預算發放生育補助及育兒津貼，上月共受理5件6位幼兒生育津貼，98件育兒津貼，共發生23萬4000元，希望減輕鎮民育兒負擔，提高生育意願。

鳳林鎮公所表示，近年鎮內人口持續負成長，每年新生兒僅約60人，但減少的人數卻超過100人，為鼓勵生育，今年1月1日起，從鎮庫編列經費，發放每名新生兒2萬元生育補助，及零到4歲的每月2000元育兒津貼。

許姓夫婦今年元旦上午9時喜獲龍鳳胎。許先生說，原本妻子預產期在1月中旬，他不忍妻子挺著西瓜一樣大的肚子十分辛苦，加上自己生日是1月4日，原本希望在他生日當天剖腹，父子3人一同慶生，但和醫師討論過後，因醫師當天較忙，改成元旦剖腹，意外成為領取鎮公所生育補助的首例，連同縣府每胎2萬元共4萬元的生育補助，共領到8萬元。