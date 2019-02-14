縣府協助修復林家古厝 林姿妙：文化帶動地方進步

2019-02-14 16:13 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ╱即時報導



林燈家族位在宜蘭縣員山鄉大三鬮的林家古厝已有130年歷史，古厝在18年前列為歷史建築，因不敵自然的毀損，宜蘭縣政府與所有權人多次協調討論修復相關事宜，今天在古厝舉辦保護鋼棚架開工典禮，宜蘭縣長林姿妙表示，「一個地方的進步要看文化進步到什麼程度。」表達她對文化的重視。

林家古厝是宜蘭縣境內最具規模的傳統三合院建築，古厝為燕尾式屋頂，牆身上段為灰磚，下段為石塊，主屋內為傳統穿斗式屋架，三間五架木構造，中庭外牆設有槍眼，具有防禦功能，林宅祖先將古厝建設成可容納鄰近居民，是周邊居民的防護中心。

林宅古厝已有130年的歷史，但建物不敵白蟻蛀蝕、風雨的摧殘，已有毀損，宜蘭縣政府與中央爭取600萬的保護棚架經費，並分攤配合款100多萬，將針對林宅外側搭建保護鋼棚架，讓古厝在修復完成前，不再受風吹雨打增加更多的損害，鋼棚架預計在今年4月完工。

宜蘭縣長林姿妙說：「一個地方的進步要看文化進步到什麼程度。」林姿妙表示，今天啟動動工典禮，讓林家古厝可以修復、留住歷史，讓宜蘭縣的文化帶動地方的進步。