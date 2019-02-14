自來水溢散「消毒味」民眾受不了 水公司發現藥加過量

2019-02-14 16:12 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ╱即時報導



供應宜蘭大溪北地區用水的深溝淨水場因機械故障，造成宜蘭市、員山鄉民昨晚使用自來水時，聞到濃濃消毒水味，大呼受不了向水公司反映。自來水公司八區處今天調查發現，因馬達故障進水遽減，加藥機沒有跟著停機，使水中俗稱「漂白水」的次氯酸鈉藥劑比平常多出一倍，經緊急更換機器，已經改善。

員山鄉深溝地區、惠好村、宜蘭市女中路、復興路、中華路、黎明路、舊城北路很多住戶昨晚都聞到自來水有很重漂白水味，有人馬上po網，一堆網友紛紛留言呼應。林先生說，煮飯盛水時發現上面有細小泡沫，且不易破，覺得怪怪的，晚上洗澡一開水龍頭，整個氯氣味道「衝出來」，他洗完澡，「老婆還以為他晚上跑去游泳池游泳」。

接著有許多住在宜蘭市與員山鄉住戶紛紛留言回應，研判應該是供應溪北地區8萬多用戶的深溝淨水場出問題，有人洗完澡馬上打電話給水公司抱怨「怎麼聞起來像漂白水」、「消毒水味超重」，以為自己鼻子有問題。

自來水公司第八區管理處從昨晚至今天陸續接獲電話，經調查後發現因為加壓供水馬達損壞，抽不到水進入清水池，加上負責消毒的加藥機未跟著停機，才造成水中的次氯酸鈉藥劑比平常增加一倍，正常劑量是0.3ppm至0.5ppm，機器故障時到達將近1ppm，但並未超過飲用水標準。