女酒後太嗨亂入原民舞台被罵翻 同事貼文代道歉

2019-02-14 15:54 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



基隆市原住民族青年文教社服發展協會舞團，昨在基隆市原住民文化會館表演時，被一名酒醉女硬上台亂入，跟著一起跳舞，她胡亂揮手踢腳，干擾表演3到4分鐘，今天舞團出面聲明，舞者很難過。下午這名女子的同事在「基隆人大小事」社群貼文道歉，表示假如當天舞者，真的感受到不尊重，特此再次說聲「深深的對不起！」

今天下午有網友在「基隆人大小事」社群貼文道歉，貼文指出，對於日前在阿根納，闖入原住民跳舞舞臺一事，特此說明：首先代同事向陳議員及當天表演的同胞，獻上十二萬分的抱歉。當天同事在阿根納聚餐，後來一位同事安排底下（看）原住民表演，而當下觀眾，全部是我們自己人，因為之前有喝了酒，大家很嗨。

貼文說，而後有人起諷（哄），說要一起跳舞，當下也問了在底下的主持人，他說沒關係，我同事才上臺的。對於媒體轉PO不尊重原住民一事，似乎重了點，同事們認為是同歡，跟（根）本沒有不尊重的意思；假如當天舞者，真的感受到不尊重，特此再次說聲....深深的對不起。因當天的同事們都不是本團社員，我只是代PO，你（妳）們的指教，當事人收得到，悉心收教。

基隆市原住民文化會館每周五天有原住民舞蹈團表演，昨天在表演時，觀看團體有一名女成員上台亂入，要跟著舞者一起跳，讓舞蹈團錯愕，她竟還大叫「快跳啊」，隨後就自己亂跳烈跳著，極不協調，胡亂手足舞蹈，十分誇張，影片被貼上網後，遭到網友罵翻。