影／高鐵延伸宜蘭起戰火 林姿妙反擊陳歐珀自打嘴巴

2019-02-14 15:40 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



宜蘭縣長選舉早落幕，但為了高鐵延伸宜蘭案，林姿妙、陳歐珀這兩位宜蘭縣長選戰對手又開戰了。

宜蘭縣長林姿妙表示，要爭取高鐵延伸到宜蘭，經濟才會發展，讓宜蘭也有高鐵可以搭，高鐵在全台應該完整連接起來，延伸到宜蘭，但宜蘭縣籍的立委陳歐珀認為：「交通應該務實面對，否則淪為口號，要規劃到外太空都可以，太遙遠了！」

對此，被解讀為吐槽林姿妙，但林姿妙今天拿出民國105年的報導回擊說：「陳歐珀在立法院就曾建議在東部建高鐵，自己都忘了嗎？這不是自打嘴巴嗎？」

林姿妙說，爭取高鐵延伸到宜蘭，可紓解雪山隧道交通壅塞，是很好的事，本來就是立法委員應該要爭取的事，且陳歐珀在2016年自己也在立法院提案，有說過啊，自己有講，可能忘記了。」

林姿妙說，站在宜蘭縣政府的立場，對交通問題要積極推動，這是對的，縣府幫忙，立委要推動的，陳歐珀應該要大力推動才對。

陳歐珀針對林姿妙提出爭取高鐵延伸宜蘭案，昨天受訪時說，高鐵是民營公司，宜蘭人口不多，延伸宜蘭，不談營建成本，營運後可能面臨很大的虧損，如果民營公司願意，延伸到宜蘭，當然樂觀其成。