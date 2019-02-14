歡迎參加螢火蟲的世紀婚禮 花蓮大農大富賞螢即起報名

2019-02-14 15:07 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ╱即時報導



花蓮大農大富平地森林園區賞螢季將從下月中旬起開跑，為期一個月的賞螢季今起報名，花蓮林管處與社區合作，以總量管制推動付費的深度賞螢之旅，每人198元，縣民優惠160元，即可享導覽解說及社區特色伴手禮。

花蓮林管處說，大農大富經過多年復育已成螢火蟲繁殖棲地。大農大富賞螢有3項「全國之最」，每年3、4月就可見到螢火蟲點點飛舞，是全國最早，園區廣達1250公頃，面積是全國最大，也是最易到達的賞螢景點。

為保護得來不易的螢火蟲資源，同時促進地方觀光發展，花蓮林管處結合園區周邊社區，從2016年試辦免費導覽，前年起收費，一連兩年都有不錯成果。

前年首度收費，就吸引約萬人賞螢，去年成長到1萬8000人，成長幅度66%，賞螢收入從第一年的214萬元提升到去年的341萬元。若計入周邊生態旅遊和觀光效益產值，預估前年1459萬元，去年增加到2415萬元。

「歡迎來參加螢火蟲的世紀婚禮」，花蓮林管處打趣，3、4月正是螢火蟲繁殖求偶的季節，今年賞螢季將從3月16日起至4月14日止，除了賞螢導覽，還有開幕音樂會與森林小市集，歡迎來到園區螢光大道，「紅包」只要198元，花蓮縣民和身障者憑證件可享160元優惠價。

此外，花蓮林管處也整合周邊社區，規畫12條生態旅遊套裝行程，吃、喝

玩、住一手包辦。

大農大富賞螢季有總量管制，活動期間，每晚6時30分起，分3梯次賞螢，每梯次時間約1小時，周一至周五每天限800人、周六至周日及連假，每天1200人，額滿為止。