總統副總統今天都來基隆 林右昌：絕無僅有

2019-02-14 14:21 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



早上蔡英文總統離開基隆港，副總統陳建仁後腳趕到基隆，參加小英之友會新春團拜。圖／市議員張秉鈞提供 分享 facebook

總統蔡英文早上參加基隆港務分公司新春團拜，致詞完她就離開，但許多民眾發現路上維安警力還是很多，一打聽，才知道副總統陳建仁也到基隆，他來參加基隆小英之友會迎春團拜，市長林右昌說，一天內總統副總統都來基隆，絕無僅有，基隆一定旺，總統立委選舉很重要，他期勉「雙蔡」一起連任。

基隆市小英之友會迎春團拜，在基隆長榮樓上舉行，市長林右昌，立委蔡適應，市議員王醒之，張之豪，陳宜，張顥瀚，張秉鈞都到場。雖是不公開行程，但有好幾人開臉書直播，副總統到基隆的行程也跟著曝光。

林右昌說，早上蔡英文總統到基隆港務分公司團拜，本來她要來聚會，因為臨時有非常重要外交工作要處理，要他代為抱歉，但她心意已到。

總統沒來請陳建仁親自趕來，一天內總統副總統都來基隆，絕無僅有，基隆一定旺，市政建設今年可看到新的建設成果，總統立委選舉也很重要，他要大家努力，讓「雙蔡」蔡英文，蔡適應連任成功。

蔡適應說，去年大選民進黨選得很不好，內閣馬上改組更接地氣，昨晚蘇院長提到，明年一月總統立委選舉，要努力讓民眾認為小英總統值得期待，早上總統來基隆港，她提到基隆港市核心發展是她很重要承諾，代表她對基隆的重視。

副總統陳建仁說，小英總統因為有個外交重要的事，無法來，他肯定林市長去年高票連任，四年比人家做八年還要好，未來四年再挺他，成為北部典範。今年團拜，大家放心會繼續努力，小英之友會再給蔡總統最大支持。