原民舞蹈團被醉女亂入 舞者難過：岐視原住民很不尊重

2019-02-14 12:10 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



基隆市原住民族青年文教社服發展協會舞團今天上午展演，團員對於被酒醉女亂入干擾十分難過。記者游明煌／攝影 分享 facebook

基隆市原住民族青年文教社服發展協會，昨天在基隆市原住民文化會館表演時，被一名酒醉女硬上台亂入，跟著一起跳舞，她胡亂揮手踢腳，干擾表演3到4分鐘，今天舞團出面聲明，舞者很難過，理事長莊梅珍說，這名帶著酒氣的女子行為太不尊重原住民文化，岐視原住民文化，很歡迎民眾來欣當舞團展演，但不要帶著酒氣。

基隆市原住民文化會館每周五天有原住民舞蹈團表演，昨天在表演時，觀看團體有一名女成員上台亂入，要跟著舞者一起跳，讓舞蹈團錯愕，她竟還大叫「快跳啊」，隨後就自己亂跳烈跳著，極不協調，胡亂手足舞蹈，十分誇張，影片被貼上網後，遭到網友罵翻。

今天上午舞團成員出面，一名女舞者說，她還叫團員快一點，當時表演到一半，她硬要插入，對舞團極不尊重；另名男舞者說，十多名團員每天都很辛苦苦練，他打鼓打到手都受傷，為的就是傳承原民文化，沒想到會有人強要上台，打擾辛苦排練多時的表演。

基隆市原住民族青年文教社服發展協會理事長莊梅珍說，當時這名有酒氣女子突上台後，團員很錯愕，並非與民眾同歡的舞，但仍繼續表演，臨場反應很好，事後她看到影片，真的很難過，這女子行為太不尊重原住民文化，根本就是岐視原住民文化，很歡迎民眾來欣當舞團展演，但不要帶著酒氣。

她說，團員每天用心學習及不斷排練，就是希望能帶給大家精采的演出，希望能讓更多的人認識原住民的文化，看表演非常非常的歡迎，但更不要踐踏我們的文化，也不要帶著酒氣。

原住民議員陳明建說，原住民舞團用舞蹈表演傳承文化的方式，不該被這樣對待，團員年紀都很輕，每周五天都排練、表演，非常辛苦，手都練到受傷，為了傳承原住民文化都堅持下去，希望大家來捧場。