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達成四協議 華航2年內研議不進用外籍正機師

影╱第2、3名獎品比冠軍多？ 宜蘭「尪揹某」有暖規則

2019-02-14 12:09聯合報 記者羅建旺╱即時報導

元宵節，有上百年歷史的宜蘭縣五結鄉利澤永安宮「走尪」，後天（16日）到19日有4天系列活動，今年有扛大轎過金火、三進三出等盛事外，被稱為「愛人仔相揹」的「尪揹某」是重頭戲之一。

比賽的方式是男女為一組，可為老公老婆的夫妻檔或熱戀情侶檔，男揹女或女揹男，走跑20公尺後，再揹著穿越20公尺長的氣球隧道，戳破5顆氣球後落地，再一起穿雙人木屐，走到終點。

比賽錄取前3名，都可獲得與女選手相同體重的白米，如果女選手體重是50公斤，那就可拿走50公斤的白米。

這項比賽可說是如果被揹的女選手體重愈重，贏了，拿到的獎品會愈多，但問題是，揹得愈重，勝算愈小，揹得輕，勝算會高，因此，比賽結果，會出現第一名獎品、拿的白米數量，不一定比第2名或第3名多的有趣情況。

「甜蜜的負擔愈重，得的獎品可能愈多！」今天是情人節，協辦的利澤文教促進會透露當初設計競賽時的「隱藏版暖規則」，希望參賽者不要考慮到另一半體重的問題，願意負擔，第二名、第三名的獎品不會輸給第一名！

這項「尪揹某」競賽將在本月17日上午10點半開賽，地點就在五結鄉利澤永安宮前的老街，今天前副縣長黃適超、縣議員蔡金惠等夫妻檔試賽，蔡金惠嬌羞地說：「好久沒被揹過，感覺很幸福！」黃適超說，藉此活動，還可增進夫妻感情。

元宵節，有上百年歷史的宜蘭縣五結鄉利澤永安宮「走尪」，被稱為「愛人仔相揹」的「尪...
元宵節，有上百年歷史的宜蘭縣五結鄉利澤永安宮「走尪」，被稱為「愛人仔相揹」的「尪揹某」是重頭戲之一，男揹女或女揹男，比賽錄取前3名，都可獲得與女選手相同體重的白米。記者羅建旺／攝影
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