影╱女亂入原民舞表演跟著跳 還叫舞者「快跳啊！」

2019-02-14 09:24 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



基隆市原住民會館有原住民舞蹈團表演，但昨天在表演時，觀看舞蹈團體一名女成員上台「亂入」，要跟著舞者一起跳，讓舞蹈團錯愕，她竟還大叫「快跳啊」，隨後就跟著舞團興高采烈跳著，極不協調，胡亂手足舞蹈，十分誇張，影片被貼上網後，遭到網友罵翻。 原住民議員陳明建說，「太不尊重原住民文化了」。

基隆市原住民族青年文教社服發展協會莊姓理事長，在臉書分享這段亂入影片，她說，「我們每天用心學習及不斷排練，就是希望能帶給大家精采的演出，希望能讓更多的人認識我們的文化，你們預約來看表演我們非常非常的歡迎，但真心希望麻煩請記得帶著您的修養出門，不要對我們咆哮，更不要踐踏我們的文化，您賠不起」。

貼文影片引發大批網友回響，紛留言批評「太不尊重了，根本岐視原住民文化」、「酒醉了嗎」、「她是哪一族的，根本就亂入」。賠文被人轉貼爆料公社及社群，引發大批網友留言及非議。