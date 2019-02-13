親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

宜蘭「林燈古厝」三合院屋損窗破 縣府搶救蓋防護罩

2019-02-13 22:44聯合報 記者戴永華╱即時報導

國內已故企業家林燈，其家族位於宜蘭的林宅古厝不但是歷史建築，也是全縣最具規模的三合院建築，卻因年久失修，若再不修復，恐怕撐不過今年夏天的颱風季節。地方人士去年出面喊搶救，經縣政府出面與林家後代協商，已向中央爭取到經費，要為古厝搭建保護鋼棚「防護罩」。

林燈出身宜蘭旺族，國產實業集團創辦人，國產實業建設與日本SECOM合資設立中興保全，林燈的兒子則是掌管復興航空公司。林家位於員山鄉大三鬮的林宅古厝，是宜蘭縣最具規模的傳統三合院建築，距今將近130多年，被列入歷史建築。林宅古厝除了具有居住功能外，以前周邊居民開墾時遇到危險時，也會聚集林宅古厝，是周邊居民的防護堡壘，所以林宅古厝也是先民辛苦開墾的歷史見證。

林宅古厝不論在建築特色或歷史發展都具有意義，卻長年缺乏整修，去年多位縣議員質詢關切此事，要求縣府基於維護歷史建築，出面搶修建築。據了解，古厝多面窗戶已殘破，用塑膠布遮雨，屋瓦破損嚴重，縣府也擔心如果不緊急處理防護，今年夏天颱風一來，情況會很慘。

經縣政府多次與林家後代協調同意，向中央爭取到600萬元的保護棚架經費，其中由縣政府分攤將近100多萬元配合款，明天動土搭建保護鋼棚架，在古厝外圍形成「防護罩」，總算邁出林宅古厝修復重要的第一步。

縣文化局表示，這是公私協力合作，共同維護古厝的最佳示範，初估建築修復需要6千多萬元，向中央事負擔八成五、其餘由縣府及林家支出，盼這座古厝再現風華。

宜蘭「林燈古厝」的窗戶、屋瓦破損嚴重，必須緊急防護搶修。圖/讀者提供
宜蘭「林燈古厝」的窗戶、屋瓦破損嚴重，必須緊急防護搶修。圖/讀者提供
分享
宜蘭「林燈古厝」的縣內最具規模的三合院建築。圖/讀者提供
宜蘭「林燈古厝」的縣內最具規模的三合院建築。圖/讀者提供
分享
宜蘭林宅古厝的窗戶、屋瓦破損嚴重，必須緊急防護搶修。圖/讀者提供
宜蘭林宅古厝的窗戶、屋瓦破損嚴重，必須緊急防護搶修。圖/讀者提供
分享

歷史建築修復颱風
2019金豬年迎好運 秒領你的開工紅包→

相關新聞

新年許願／林姿妙：盼高鐵延到宜蘭 陳歐珀吐槽：要務實

2019-02-13 23:28

宜四匝道助分流 春節國五頭城仍塞爆

2019-02-13 23:29

130多歲林燈古厝 怕撐不過夏颱 今搶修

2019-02-13 22:43

影／情人節前夕點亮我倆的心 宜蘭安農溪畔浪漫新景來了

2019-02-13 20:08

12菲籍騎士環島找無地方住 友人臉書貼文感謝警相助

2019-02-13 16:46

低溫重創宜蘭高接梨 農委會現金救助明起可申請

2019-02-13 15:21

宜蘭縣長林姿妙與學生共同宣示 建立友善校園

2019-02-13 11:35

台7丙線台灣最美公路 2萬多株櫻花滿路開

2019-02-13 09:40

暖冬效應 合歡山台灣池乾旱屏東不見了

2019-02-10 22:25

影／3海豚疑春節負傷困基隆港 鯨豚協會求照片研判

2019-02-10 18:34

林姿妙說一定恢復百果樹預算 黃春明聽了很欣慰

2019-02-10 15:20

年輕情侶春節台東淨灘 感動在地人

2019-02-10 10:49

聽過「喜互惠」嗎？宜蘭人秒懂：CP值大勝全聯

2018-11-07 12:00

基隆買房338萬好划算？網勸：有裝潢要小心！

2018-10-30 12:00

國5北上雖有「秘徑」 但這個交流道還是塞到紫爆

2019-02-13 17:04

林姿妙喊高鐵延宜蘭 陳歐珀：若不務實到外太空都可以

2019-02-13 14:01

影／林姿妙新年新希望：高鐵延伸到宜蘭！

2019-02-13 11:37
看更多

熱門文章

新竹市外移人口多 在地人這個星座最多

2019-02-13 18:04

台南新玩法 落羽松串聯全球最美木棉花海

2019-02-13 09:40

他買回流落日本的千年紅檜 讓祖厝「修舊如舊」

2019-02-13 07:57

今年首發 台南鳳梨今裝櫃銷上海

2019-02-13 19:21

台7丙線台灣最美公路 2萬多株櫻花滿路開

2019-02-13 09:40

影／林姿妙新年新希望：高鐵延伸到宜蘭！

2019-02-13 11:37

百年中藥房成市區新景點 屏縣府推老屋改造

2019-02-13 07:44

林姿妙喊高鐵延宜蘭 陳歐珀：若不務實到外太空都可以

2019-02-13 14:01

影╱南無戰鬥陀螺！女法師4分鐘狂轉百圈最後吐了

2019-02-13 14:28

搶救少子化！屏東市生育補助加碼至15000元

2019-02-13 13:16

國5北上雖有「秘徑」 但這個交流道還是塞到紫爆

2019-02-13 17:04

萬人「吃飯擔」的滋味 下周二來雲林體驗

2019-02-13 14:43

新北人口將破400萬 未滿周歲男嬰幸運抽中北海道機票

2019-02-13 16:51

苗栗火旁龍點睛神龍活現 永續創新客家龍

2019-02-13 11:47

埔里千年老樹搶救成功 吐新芽卻面臨安身危機

2019-02-13 07:29

陽明山花季周五登場 暖冬影響同時賞櫻、杜鵑花

2019-02-13 13:18

桃市13戶政事務所新便民措施 15日起推首辦護照服務

2019-02-13 18:04

侯友宜：市府公文會議流程繁瑣 簡政便民從內部開始

2019-02-13 10:52

平溪天燈節本周末及元宵兩活動交管、停車資訊看這裡

2019-02-13 12:28

搶救高麗菜價 種植登記試辦每公頃至少補助3萬

2019-02-13 12:49

「花在彰化」活動誰是第60萬名幸運兒？電動機車馬上騎回家

2019-02-13 20:30

影╱全台獨家白色山櫻花海 寒溪呢福爾摩沙櫻盛開

2019-02-13 10:51

想換冰箱看過來！最高補助3000元不限台數

2019-02-13 10:30

北埔冷泉疑遭人毒魚 網友痛批缺德、沒良心

2019-02-13 14:31

影／台灣燈會 30萬蚵殼打造15米高新住民主燈「海之女神」

2019-02-13 19:43

南投燈會特別演出 銅梁火龍、安塞腰鼓陸續登場

2019-02-13 13:15

得標業者自行履勘 國民黨屏東縣黨部大樓命運多舛

2019-02-13 12:15

新竹「北水南送計畫」 水利署長：明年底前完成

2019-02-13 18:14

柯P「環狀線機電要統一」 李明賢：假議題創聲量

2019-02-13 12:23

台南16議員有10人投入立委選舉？「韓流」讓藍軍大振

2019-02-13 13:31

李登輝誇有個「好媽媽」 柯文哲笑：廢話，當然教得很好

2019-02-13 14:15

立委盼行政院長讓農地工廠合法 檢察官憂全民成受害者

2019-02-13 22:45

藍寶石歌廳秀20日愛河燈會再現 白冰冰邀老少到場欣賞

2019-02-14 00:24

跟上竹縣新生兒營養補助加碼 芎林、北埔提高生育津貼

2019-02-13 17:46

快儲水！大園市區及工業區將停水11小時

2019-02-13 17:43

12菲籍騎士環島找無地方住 友人臉書貼文感謝警相助

2019-02-13 16:46

影╱冬天太暖 彰化東螺溪木棉花道提早盛開

2019-02-13 14:37

藝人吳鳳當「報馬仔」幫台中媽祖國際觀光文化節開路

2019-02-13 11:01

台中長億高中旁的溪水黑又臭 環局找到原因了

2019-02-13 18:04

影／台北流行音樂中心宣傳片太特殊 網路掀話題

2019-02-13 19:57
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top