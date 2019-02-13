宜蘭「林燈古厝」三合院屋損窗破 縣府搶救蓋防護罩

2019-02-13 22:44 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ╱即時報導



國內已故企業家林燈，其家族位於宜蘭的林宅古厝不但是歷史建築，也是全縣最具規模的三合院建築，卻因年久失修，若再不修復，恐怕撐不過今年夏天的颱風季節。地方人士去年出面喊搶救，經縣政府出面與林家後代協商，已向中央爭取到經費，要為古厝搭建保護鋼棚「防護罩」。

林燈出身宜蘭旺族，國產實業集團創辦人，國產實業建設與日本SECOM合資設立中興保全，林燈的兒子則是掌管復興航空公司。林家位於員山鄉大三鬮的林宅古厝，是宜蘭縣最具規模的傳統三合院建築，距今將近130多年，被列入歷史建築。林宅古厝除了具有居住功能外，以前周邊居民開墾時遇到危險時，也會聚集林宅古厝，是周邊居民的防護堡壘，所以林宅古厝也是先民辛苦開墾的歷史見證。

林宅古厝不論在建築特色或歷史發展都具有意義，卻長年缺乏整修，去年多位縣議員質詢關切此事，要求縣府基於維護歷史建築，出面搶修建築。據了解，古厝多面窗戶已殘破，用塑膠布遮雨，屋瓦破損嚴重，縣府也擔心如果不緊急處理防護，今年夏天颱風一來，情況會很慘。

經縣政府多次與林家後代協調同意，向中央爭取到600萬元的保護棚架經費，其中由縣政府分攤將近100多萬元配合款，明天動土搭建保護鋼棚架，在古厝外圍形成「防護罩」，總算邁出林宅古厝修復重要的第一步。