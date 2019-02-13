影／情人節前夕點亮我倆的心 宜蘭安農溪畔浪漫新景來了

2019-02-13 20:08 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



明天（2月14日）西洋情人節，宜蘭縣三星鄉公所今晚增添浪漫新景點，為安農溪畔的雙心形光雕點燈，迎接情侶。

三星鄉今年除了在安農溪落羽松祕境點燈營造浪漫氛圍外，更在下游安農溪驛站文創豬牧場增設心形光雕，今晚6點舉行點燈儀式，專為西洋情人節打造，是年輕人打卡的最佳景點。

鄉長李志鏞說，三星安農溪驛站文創豬牧場及落羽松秘境的夜間燈光秀，在春節期間造成轟動，吸引大批遊客造訪，為延續安農溪的人氣與網路聲量，鄉公所增設心形光雕裝置藝術，不論是熱戀中的情侶或是家人，都可藉機大聲說出心中的愛。

點燈時段為2月14日晚上6點到11點，2月15日到2月17日晚上6點到10點。

鄉公所指出，三星鄉春節期間安農溪驛站旁的188隻豬寶寶裝置藝術，因造形可愛，廣受遊客喜愛，瞬間爆紅，成為打卡拍照熱點，為迎接西洋情人節到來，鄉公所特於安農溪驛站再增設心形光雕裝置藝術，打造情人節浪漫場景，要讓情侶感受河畔綺麗的浪漫景緻。