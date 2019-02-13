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國5北上雖有「秘徑」 但這個交流道還是塞到紫爆

2019-02-13 17:04聯合報 記者戴永華╱即時報導

國道5號雖然有宜四匝道協助分流，但年假期間，頭城交流道從初三起還是塞。記者戴永華...
國道5號雖然有宜四匝道協助分流，但年假期間，頭城交流道從初三起還是塞。記者戴永華╱攝影
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去年10月完成的宜四匝道是為了協助紓解國五頭城交流道壅塞，但經過年假測試下來，頭城交流道仍塞到紫爆，大年初三中午甚至回堵到礁溪市區，平均至少要停等80分鐘以上，才能經由頭城交流道進入國五。但國五坪林行控中心表示，宜四匝道仍有發揮分流功能，否則頭城交流道塞更嚴重。

國五從北到南有頭城交流道、宜蘭交流道、羅東交流道、蘇澳交流道，頭城交流道位於頭城鎮與礁溪鄉間，距離市區短，一旦回堵就容易造成礁溪平面道路交通大打結。交通部興建宜四匝道去年10月完工，剛發生普悠瑪翻車事件，低調辦理通車典禮，很多外地遊客不清楚這條頭城交流道的替代道路，尤其周日尖峰時段北上只要5分鐘就可以進入雪隧，網友稱之為「秘徑」，還要大家別張揚，享受一路暢行無阻的「小確幸」。

宜四匝道通車後，遇到第一個長達9天年假，根據宜蘭縣警察局最新統計國五北上主線及各交流道的最大回堵，發現年初三的7日中午起的交通尖峰，頭城交流道回堵3公里，塞到礁溪市區公園路，平均要停等80分鐘以上才能上國五，其次是宜蘭交流道平均要停等50分鐘以上，羅東交流道停等45分以上，蘇澳交流道停等25分以上；至於宜四匝道這次也是塞，平均必須停等30分鐘以上，才能上國道。

從警方統計比較，頭城交流道即便有宜四匝道協助分流，但這次年假的最後3天仍塞到紫爆，成為4個交流道中最塞的。坪林行控中心主任林錦堂表示，年節到礁溪的遊客人潮多，選擇經由頭城交流道上國五，所以造成頭城交流道的車流最多，這次宜四匝道還是有幫忙分流，否則頭城交流道可能會更塞。

國道5號雖然有宜四匝道協助分流，但年假期間，頭城交流道從初三起，北上還是塞到紫爆...
國道5號雖然有宜四匝道協助分流，但年假期間，頭城交流道從初三起，北上還是塞到紫爆，尖峰平均至少停等80分才能上國五。記者戴永華╱翻攝
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羅東紫爆蘇澳
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