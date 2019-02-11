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參選立委 台東市長張國洲鬆口不排除

2019-02-11 17:20中央社 台東縣11日電

農曆春節後，台東政壇熱門話題是下屆立委選舉，台東市長張國洲今天鬆口不排除參選立委，成為台東國民黨內首位表態有意參選的人士。

去年縣市長選後，政壇就開始關注明年初的立委選舉，春節過後，政壇也開始點名可能的參選人。

財團法人台灣中小企業聯合輔導基金會董事長、民進黨籍前立委賴坤成10日在臉書發文「繼續縱情山林、享受人生、爽當賴董，還是遼下去，再選立委」。

賴坤成認為，目前看來大環境對民進黨並不樂觀，且國民黨對台東唯一一席立委勢在必得，即可能推出強棒前台東縣長黃健庭。至於自己是否會代表民進黨參選，他則表示「畢竟要通過黨內初選及大選，代價是非常慘烈的」。

今天上午黃健庭核心人士表示，以黃健庭「5星縣長」政績，以及多年前率先提出「將人帶進來，將貨賣出去」的施政遠見，黃健庭足夠讓讓國民黨列為不分區，因此幕僚都建議黃健庭爭取不分區立委為優先考量。

另外，同樣被視為國民黨內重量級人物的台東市長張國洲，今天在市公所舉辦新春團拜後，有媒體詢問是否有意參選下屆立委。

張國洲表示，目前以市政和市民為重，但如果縣民有需要，他也會義不容辭站出來。

張國洲今年62歲，擔任過台東市民代表會主席、3屆縣議員、去年連任台東市長，最近勤走基層，地方經營跨出台東市。

台東黃健庭國民黨

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