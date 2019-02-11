掉眼落漆別再騎豬！傳藝人氣景點傳災情 受傷豬送廠維修

2019-02-11 16:41 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ╱即時報導



遊客無視「請勿騎豬」告示，不但騎豬還猛力搖晃被PO上網，引發批評缺乏公德心。圖／擷取聯結車大貨車大客車拉拉隊運輸業照片影片資訊分享圖 分享 facebook

國立傳統藝術中心宜蘭園區在年節推出百豬迷宮，不料豬太紅，大受遊客歡迎，一些缺乏公德心民眾無視「請勿騎豬」斗大告示，不但騎豬用力搖晃，還踩在豬背拍照，甚至有小孩在圓滾的豬身跳躍，險象環生。連日造成豬身裂痕、掉了豬眼及掉漆，基座螺絲也鬆脫，慘不忍睹，傳藝公告今天起關閉迷宮，將受傷豬送廠維修。

傳藝宜蘭園區充滿年味，因應豬年，今年創建外型八卦狀「百豬迷宮」，裡頭布滿紅豬為主的迷宮動線，還有粉紅、黃色與綠色小豬陪襯，胖嘟嘟的大小豬撲滿以玻璃纖維製成，造型逗趣可愛，成為園區最熱門的拍照打卡景點。傳藝表示，民眾靠在豬身拍照都沒有問題，但有人騎在豬身上猛力搖晃，造成底座螺絲鬆脫，他們只好在迷宮入口處豎立「請勿騎豬」告示。

但許多民眾無視勿騎豬的斗大告示，有人直接踩踏站在豬背，放開雙手做飛行狀，也有家長放任小朋友在豬上跳躍，一個跳過一個，不小心滑落跌坐草地，誇張的行徑被PO在網路社群，引爆眾怒。網友大罵「豬騎豬」、「文盲，看不懂字？」、「缺乏公德心，這種家長素質不意外」，有些豬眼睛還被摳掉且掉漆。