宜蘭市長江聰淵許下市政新希望 要讓市民更幸福

2019-02-11 16:13 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ╱即時報導



宜蘭市公所今天在市民活動中心舉辦新春團拜活動，邀請全體市民代表與公所同仁向大家互道新春恭禧，希望新的一年有好的開始。宜蘭市長江聰淵表示，他用宜蘭市未來五大面向寫在紅包袋上，這一年會朝這五個目標努力，未來市政不只要量化、更要質化，要讓宜蘭市的市民感到更加幸福。

江聰淵表示，他昨晚睡不著，所以就用毛筆字將宜蘭市未來要經營的五大面向寫下來，他希望宜蘭市續保花園城市的榮耀、持續文化藝術的推廣、落實安全的健康環境、提升智慧生活的效能、創造樂活產業的經濟。

江聰淵強調，未來的市政不只要量化，還要質化，讓市民有感，江聰淵說，原本是想找紙將這五大面向寫下來，卻只找到紅包袋，但用紅包袋可以好好收在外套口袋裡，他會將這個紅包放在市長辦公室，這一年會朝這五個目標努力，讓宜蘭市的市民感到更加幸福。

在活動中，江聰淵除了發送紅包給與現場來賓，給予新春祝福，也頒予攝影家阮義忠為宜蘭市榮譽市民，以表揚阮忠義老師對宜蘭藝術文化的深遠貢獻。阮忠義是江聰淵就任宜蘭市長任內第5位榮譽市民。