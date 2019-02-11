花蓮新社94歲祭師辭世 原民會追頒三等原民專業獎章

2019-02-11 14:31 聯合報 記者 聯合報 記者 吳佩旻 ╱即時報導



花蓮縣豐濱鄉新社部落94歲最高齡祭師Ibay（潘烏吉）上月24日在睡夢中安詳離世。為表彰她對噶瑪蘭族文化推動及傳承的重大貢獻，原住民族委員會副主委伊萬．納威今天親赴潘烏吉耆老喪家追頒三等原住民族專業獎章，並由潘烏吉耆老的兒子陳進明代為受領。

潘烏吉幼時長年多病，14歲時受巫師幫助才痊癒，因而被選中擔任巫師，目前新社部落雖然還有5名女巫師，但年紀最小已70歲，若無新血接棒傳承，噶瑪蘭祭儀文化恐面臨消失。此外，潘烏吉的另一個身份是噶瑪蘭族香蕉絲工藝資深藝師，Discovery頻道去年拍攝《台灣部落寶藏2》節目，潘烏吉還現身台北記者會現場示範香蕉絲編織技藝。

原民會表示，潘烏吉耆老是噶瑪蘭族部落的唯一資深祭司，也是噶瑪蘭族香蕉絲編織工藝師，畢生戮力推動及發揚噶瑪蘭族文化。她是部落大小祭典的主祭者，舉凡部落族人過世、出殯、治病驅邪、占卜找人，都由她主祭，在噶瑪蘭族人中扮演重要角色，另對於傳統藥食用植物也相當熟悉，被花蓮縣政府公告為噶瑪蘭族香蕉絲編織工藝之文化資產保存者。