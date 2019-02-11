親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
春節連假哪裡趣
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

新春拚經濟跨出第一步 林姿妙4月帶隊赴上海

2019-02-11 13:34聯合報 記者戴永華╱即時報導

招商拚經濟是宜蘭施政重點，縣長林姿妙在新春團拜時表示，今年4月將親自帶領民間業界與縣府團隊前往中國大陸招商，參加「上海旅遊推介會」行銷宜蘭觀光，盼吸引陸客進來帶動消費，也歡迎其它有意願的縣市共同前往，擴大招商動能。

宜蘭貨出得去，人進得來，林姿妙表示，新的一年要與縣府團隊共同努力，第一步就是要拚宜蘭的觀光，4月份將親自率團赴上海參加旅遊推介會，屆時前往還有觀光、旅宿及伴手禮品等相關業界，透過與官方、媒體及業界的兩岸交流，吸引陸客到宜蘭自由行，相信只要有人潮就有錢潮。

桃園直達宜蘭的國道客運去年11月已經通車，依照縣府的規劃構想，不排除直接把下機的旅客接到宜蘭。林姿妙說，縣府會跟花東共同結盟，規劃東部黃金廊道遊程，歡迎鄰近縣市有興趣共同在4月前往大陸拚經濟。

林姿妙同時感謝春節期間警方及消防的付出，維護交通與居家安全，未來她要推動「公托育幼及免費營養午餐」、「建立經濟黃金廊道」、「堅定守護宜蘭環境」三大幸福政策，讓縣民有感，年輕人安心成家無後顧之憂，放心出門上班帶給家人好生活。

新春團拜共有8名不同黨派縣議員應邀出席，黃浴沂議員表示，這陣子大家都看到林縣長的認真與用心，對議員也都很尊重，因今年度預算是前朝所編列，未來只要是對的施政，議會一定支持。

新春拚經濟跨出第一步，宜蘭縣長林姿妙今天宣布，確定4月帶隊到上海參加旅遊推介會。...
新春拚經濟跨出第一步，宜蘭縣長林姿妙今天宣布，確定4月帶隊到上海參加旅遊推介會。記者戴永華/攝影
分享
新春好彩頭，宜蘭縣長林姿妙今天在團拜時宣布，確定4月帶隊到上海參加旅遊推介會。記...
新春好彩頭，宜蘭縣長林姿妙今天在團拜時宣布，確定4月帶隊到上海參加旅遊推介會。記者戴永華/攝影
分享

林姿妙陸客

相關新聞

花蓮新社94歲祭師辭世 原民會追頒三等原民專業獎章

2019-02-11 14:31

林右昌：充滿回憶的中正公園兒童遊樂場今年動工

2019-02-11 12:43

拚基隆市議會第二大黨 這8人組跨黨聯盟

2019-02-11 12:21

宜蘭警察局護學生上下學 讓家長安心

2019-02-11 11:00

宜蘭傳藝博杯賽平手 童、婦要再PK

2019-02-10 23:19

暖冬效應 合歡山台灣池乾旱屏東不見了

2019-02-10 22:25

影／3海豚疑春節負傷困基隆港 鯨豚協會求照片研判

2019-02-10 18:34

林姿妙說一定恢復百果樹預算 黃春明聽了很欣慰

2019-02-10 15:20

年輕情侶春節台東淨灘 感動在地人

2019-02-10 10:49

日夜溫差18度 宜蘭梨樹成「空包彈」

2019-02-10 00:25

清水地熱吸大量人潮 進園區必須乖乖排隊

2019-02-08 20:04

影／傳藝中心辦「博杯比賽」 搏出最多杯可拿獎金30萬

2019-02-08 19:35

初四接財神 花蓮金財神寶殿湧千人領美金錢母

2019-02-08 18:09

他爆議員收入和紅白包行情 網友：還蠻有guts的

2019-02-08 17:44

影／排14小時搶發財金 陳小姐：城隍爺叫我來排的

2019-02-08 16:35

花蓮吉安垃圾車恢復清運 今垃圾量預計破百噸

2019-02-08 13:39

服務寒士7年 廚娘義工鄭美娥：是成就也是快樂

2019-02-08 10:05

明迎財神 基隆城隍廟送1萬份發財金 英仁里博杯拚1萬5

2019-02-07 18:49

大年初三出遊潮 花蓮多處景點人氣預估創高峰

2019-02-07 18:46

來花蓮玩遊客看過來！ 到訪這裡有機會抽50吋電視

2019-02-07 16:41

護理師化身氣球達人 范秀芳為病童加油打氣

2019-02-07 14:19

影╱出遊人潮湧入東海岸 台東中華大橋成停車埸

2019-02-07 12:11

影／單日2萬人潮 傳藝：進得來玩得好 我們園區夠大

2019-02-07 10:33

爬山好找路！手機App搭配魯地圖 宜蘭出徑上線了

2019-02-07 09:53

宜蘭景點人爆多 太平山破10年來初一遊客紀錄

2019-02-06 18:57

父託夢！ 普悠瑪事故董家人餐廳重新開張

2019-02-05 21:32

金豬年「拚經濟」 基隆奠濟宮求得「商」運途中平

2019-02-05 19:54

聲樂家簡文秀愛心演唱 骨子裡有公益DNA

2019-02-05 15:55

金牌木工王嘉納 創希望工場翻轉孩子人生

2019-02-05 15:41

有洋蔥！ 癌逝夫托夢 母女合買福袋抽中汽車大獎

2019-02-05 13:59

大年初一遊宜蘭 來蘇澳轉運站拿轉運金

2019-02-05 10:34

全國最濃年味在這裡 歡樂宜蘭年今晚圍爐跨年守歲

2019-02-04 23:36

高嘉瑜回老家當店員生意差 網笑「應是穿不夠辣」

2019-02-04 17:48

暖冬影響花開稀落 初鹿牧場、金針山櫻花花期延後

2019-02-03 12:07

花蓮新年大紅包 1.5萬元幼教券延伸2～4歲

2019-02-03 00:19

汰換設備節能 旅館月省2萬電費

2019-02-03 00:00

除塵蟎達人 吸出新事業

2019-02-02 22:47

0206花蓮震災捐款27億 善款運用受關注

2019-02-02 14:54

聽過「喜互惠」嗎？宜蘭人秒懂：CP值大勝全聯

2018-11-07 12:00
看更多

熱門文章

魚夫批黑道宮廟文化 台南西羅殿喊提告

2019-02-10 16:56

影／人生不設限 音樂才子白天教琴夜賣鹹酥雞

2019-02-10 17:28

新北市友善機車族措施 騎士紛紛喊讚

2019-02-10 15:25

開工前愛河燈會爆人潮 直擊金銀夜市寸步難行

2019-02-10 21:53

快去採花！2萬朵向日葵隨遊客採 明年要種更多

2019-02-10 14:17

影／屏東熱博破百萬人潮 民眾樂摘超級大瓜

2019-02-10 15:21

暖冬效應 合歡山台灣池乾旱屏東不見了

2019-02-10 22:25

屏東大鵬灣台灣燈會主燈區 整排路樹根灌水泥瀕枯萎

2019-02-11 09:47

不在家裡就是在旅遊 她是苗栗縣身障界旅遊達人

2019-02-10 19:19

北市光雕與三峽賽神豬「撞臉」？ 在地人驚呼真的像

2019-02-10 16:59

9天年假均溫26度 嘉市風鈴林粉嫩招客走春

2019-02-10 20:35

台東天后宮擲筊 新北市民台東女婿獲首獎轎車

2019-02-10 17:13

想體驗桃園最長溜滑梯 小心違停遭開單

2019-02-10 16:36

言論引討論有人要退款 蔣月惠：賣書自力更生

2019-02-11 12:40

天元宮賞櫻要快 下波要等到三月

2019-02-10 23:32

緋聞董座郭俊銘日本掉手機 「內有太多記憶」盼找回

2019-02-11 13:33

拚基隆市議會第二大黨 這8人組跨黨聯盟

2019-02-11 12:21

超級大暖冬 文心蘭打戰略霧台櫻花要等下一波

2019-02-11 08:15

北市開學日吃「第凡內」早餐 師生家長自己動手做

2019-02-11 09:34

爸爸不准做豬花燈 巴基斯坦兄妹改做小小兵燈獲燈會獎

2019-02-10 16:52

林姿妙說一定恢復百果樹預算 黃春明聽了很欣慰

2019-02-10 15:20

新人過年步紅毯 結婚宴客花不到4萬獲稱讚

2019-02-11 07:24

春節遊客暴增2成 雲嘉南濱海國家風景區開紅盤

2019-02-10 21:55

影／3海豚疑春節負傷困基隆港 鯨豚協會求照片研判

2019-02-10 18:34

竹市新竹公園櫻花陸續綻放 2月底盛開

2019-02-11 07:25

新北推機車好行 提高騎士安全

2019-02-10 15:10

影／曾因八八風災覆蓋消失 桃源復興野溪溫泉美景再現

2019-02-10 19:17

工研院輔導智能溫室種草莓 產期拉長產量增3倍

2019-02-11 07:42

建醮擾民 魚夫批黑道宮廟文化

2019-02-10 23:58

準備搶票！228阿里山賞花觀星團 僅2梯次45人

2019-02-11 10:24

桃竹彰「櫻」姿煥發 賞花正當時

2019-02-10 22:51

苗栗市玉清宮抽出「上吉」 廟方：今年會比去年好

2019-02-11 12:31

影／2億畫展成話題 台南北門洗滌鹽推丁紹光畫展

2019-02-10 15:25

被踢爆台中港區空汙黑洞 台中港：已輔導提改善

2019-02-11 10:06

民權大橋下陷 北市招標評估改善

2019-02-10 23:23

仁武警分局開學日全面護童 仁武國小「最受寵」

2019-02-11 09:49

西羅殿：扭曲廟會文化 研議提告

2019-02-10 23:57

水公司新董座是魏明谷？ 水公司：聽聞是中部人

2019-02-11 13:33

翁章梁聘民進黨嘉縣黨部主委林沐惠擔任工策會總幹事

2019-02-11 11:52

熱門景點湧人潮 違停單開不完

2019-02-10 22:54
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top