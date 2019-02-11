新春拚經濟跨出第一步 林姿妙4月帶隊赴上海

2019-02-11 13:34 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ╱即時報導



招商拚經濟是宜蘭施政重點，縣長林姿妙在新春團拜時表示，今年4月將親自帶領民間業界與縣府團隊前往中國大陸招商，參加「上海旅遊推介會」行銷宜蘭觀光，盼吸引陸客進來帶動消費，也歡迎其它有意願的縣市共同前往，擴大招商動能。

宜蘭貨出得去，人進得來，林姿妙表示，新的一年要與縣府團隊共同努力，第一步就是要拚宜蘭的觀光，4月份將親自率團赴上海參加旅遊推介會，屆時前往還有觀光、旅宿及伴手禮品等相關業界，透過與官方、媒體及業界的兩岸交流，吸引陸客到宜蘭自由行，相信只要有人潮就有錢潮。

桃園直達宜蘭的國道客運去年11月已經通車，依照縣府的規劃構想，不排除直接把下機的旅客接到宜蘭。林姿妙說，縣府會跟花東共同結盟，規劃東部黃金廊道遊程，歡迎鄰近縣市有興趣共同在4月前往大陸拚經濟。

林姿妙同時感謝春節期間警方及消防的付出，維護交通與居家安全，未來她要推動「公托育幼及免費營養午餐」、「建立經濟黃金廊道」、「堅定守護宜蘭環境」三大幸福政策，讓縣民有感，年輕人安心成家無後顧之憂，放心出門上班帶給家人好生活。