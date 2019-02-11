拚基隆市議會第二大黨 這8人組跨黨聯盟

2019-02-11 12:21 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



基隆市議會上午舉行新春團拜，無黨籍議員張耿輝隨即號召藍綠之外的8人開記者會，要組跨黨聯盟，成為議會第二大黨，最快二月底成立。

這屆基隆市議會，31席市議員中，國民黨16人、民進黨6人、親民黨2人、民國黨1人、時代力量1人、無黨籍5人。國民黨席次過半，蔡旺璉、林沛祥順利拿下正副議長。

今早市議會熱熱鬧鬧舉行新春團拜，15名新科議員讓議會年齡層大幅往下拉，團拜完不久，無黨籍議員張耿輝隨即開記者會，宣布成立跨黨聯盟，出席的有王醒之，陳明建，林旻勳，童子瑋，親民黨籍的莊錦田，楊秀玉，還有民國黨的楊石城，時代力量陳薇仲要走自己的路，沒參加。

張耿輝說，以前他自己一人，很多議案力量單薄，以後有共同議題大家合作，會更有力，也可以為市民做好監督角色。

童子瑋說，藍綠對決未必對市民最好，坐下來一起討論讓市政更好的民生議題，這種超越黨派連線概念是好事。