拚基隆市議會第二大黨 這8人組跨黨聯盟
基隆市議會上午舉行新春團拜，無黨籍議員張耿輝隨即號召藍綠之外的8人開記者會，要組跨黨聯盟，成為議會第二大黨，最快二月底成立。
這屆基隆市議會，31席市議員中，國民黨16人、民進黨6人、親民黨2人、民國黨1人、時代力量1人、無黨籍5人。國民黨席次過半，蔡旺璉、林沛祥順利拿下正副議長。
今早市議會熱熱鬧鬧舉行新春團拜，15名新科議員讓議會年齡層大幅往下拉，團拜完不久，無黨籍議員張耿輝隨即開記者會，宣布成立跨黨聯盟，出席的有王醒之，陳明建，林旻勳，童子瑋，親民黨籍的莊錦田，楊秀玉，還有民國黨的楊石城，時代力量陳薇仲要走自己的路，沒參加。
張耿輝說，以前他自己一人，很多議案力量單薄，以後有共同議題大家合作，會更有力，也可以為市民做好監督角色。
童子瑋說，藍綠對決未必對市民最好，坐下來一起討論讓市政更好的民生議題，這種超越黨派連線概念是好事。
王醒之指出，基隆市議會長期以來很少有跨黨派的質詢或監督，但有機會在這屆開創出新的局面，讓跨黨派可以針對不同議題合作，開放的時代，透明的政府，跨黨派的民意監督，是未來下個二十年的潮流，這種以議題為導向的串聯或連線，才會是讓地方政治徹底改變的好方法，他樂見有機會發展這種連線，但有些細節必須再討論。
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