暖冬效應 合歡山台灣池乾旱屏東不見了

2019-02-10 22:25 聯合報 記者 聯合報 記者 江良誠 ╱即時報導



今年暖冬乾旱不只最近森林火災頻傳，因為水氣少，春節到合歡山追雪的遊客相當失望，而高山水源缺乏，部分水池枯竭，合歡北峰知名的台灣池尾端見底，讓山友笑稱「屏東不見了」。

今天是春節連假最後一天，合歡山仍湧進不少遊客加上山區濃霧，台14甲線公路出現車流回堵，但對遊客來說，塞車不算什麼，遊客張靜怡說，今年冬天兩度到合歡山追雪，卻看不到下雪，讓她感到失望。

今年暖冬，除了1月21日合歡山短暫飄雪外，再也沒下過雪。今年春節連假長達9天，許多遊客希望春節能在合歡山迎接瑞雪，就算到了連假最後兩天，合歡山仍湧進不少追雪民眾，可惜天公不作美，始終沒有下雪。陳姓遊客相當樂觀，強調合歡山雪季到3月底，下雪的機會還是有的大家別放棄。

暖冬乾旱讓下雪機會大幅減少，也讓高山的水源減少很多，知名登山客雪羊也在臉書貼文，八通關越嶺道大水窟山屋水源缺乏，就連水池也枯竭快要見底。

合歡北峰碧池被冷杉林包圍，因為池水碧綠且形狀像台灣，又被稱為台灣池。但山友蘇大偉發現，台灣池水源不足，導致台灣尾端乾涸見底，笑稱「這下屏東不見了」。