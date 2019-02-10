影／3海豚疑春節負傷困基隆港 鯨豚協會求照片研判

2019-02-10 18:34 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



被當成是來賀年的3隻海豚，大年初三在基隆港海洋廣場前被拍到，大家驚喜連連，爭相走告，但年都要過完了，牠們還在港內，許多人擔心牠們迷航，或是負傷游不出去，中華鯨豚協會專員曾鉦琮說，照片上看來牠們都偏瘦，需要更多更近的照片，來研判是不是健康出狀況，再做下一步搶救，他請民眾幫忙把拍到的照片上傳到中華鯨豚協會粉絲頁，讓協會獸醫判斷海豚的健康情形。

基隆野鳥學會理事長沈錦豐大年初三下午到海洋廣場前拍老鷹，意外拍到3隻海豚現蹤。不少遊客看到後，也十分驚喜，港邊聚集不少遊客搶拍照，驚叫聲此起彼落。

大家以為這3隻海豚拜完年會快閃離開，沒想到，隔天還有人看到牠們，這幾天牠們一直都在基隆港內迴繞，這下引起大家擔心，是不是迷航游不出去。

基隆市府海洋事務科科長蔡馥嚀說，海豚是母系護子，從影片看來，這是瓶鼻海豚，應是一對母子和一隻阿姨陪伴，或許可能是有一隻有狀況，他們在持續觀察，但需要近拍外觀看牠們是否有外傷，看脖子是否陷下去，如果不豐滿，表示進食狀況不好。

牠們目前會游來游去，活動力還不錯，是怕時間久了，如果在港內覓食不好，會越來越瘦，要是游不出去又沒食物，或受傷越來越嚴重，就不妙了。