宜蘭茶農獲獎無數 劉同文父子匾額多到當茶几

2019-02-10 14:51 中央社 宜蘭縣10日電



宜蘭冬山茶農劉同文父子5人靠著精湛製茶技術，近年來屢屢在許多製茶比賽獲獎，家中的匾額多到放不下，於是拿來當茶几，甚至連獎狀也拿來當天花板壁飾，一屋子霸氣。

冬山鄉中山村是宜蘭縣重要茶葉產地，盛產烏龍茶與紅茶。今年已經81歲的劉同文於1977年因在當地種植水稻的收成較不好，於是改種茶葉，他之後靠著一身製茶好手藝，多次在宜蘭及全國拿下多項獎項。

劉同文的4個兒子繼承衣缽，傳承父親製茶好工夫，各自在茶業生產與銷售上專精。其中今年53歲三子劉秉稼也曾在全國和宜蘭各項比賽中無往不利，共獲得38項的獎項；去年底，他更獲選行政院農業委員會所舉辦的第31屆全國模範農民獎。

劉同文父子近年來屢屢征戰各項製茶比賽後，共得獎約700次，締造難得的紀錄，家中牆上四處掛滿「特等獎」、「第一名」、「茶藝冠群」等匾額囊中物，戰利品多到家中放不下。

由於獲頒獎項堆積如山，家中已無閒置空間可擺放。劉同文有一天突發奇想，決定把獲獎的匾額當作店面的茶几，並把300多件裱褙的獎狀當自家天花板的壁飾，見證父子參賽的輝煌紀錄，展現製茶達人的「霸氣」。

「認真經營，把與茶相關的事情做到最好」劉秉稼受訪時說，他們家中的製茶秘技說穿了就是不管是在種茶還是製茶時，都必須按部就班，不能「偷吃步」，有時還要徹夜守著茶菁，相當費時及辛苦。對於茶葉品質與安全，他們也要求極高，自家生產茶葉的農藥殘留抽檢曾連續9年14次都是「零檢出」。

此外，近來他除把烏龍茶製作方式融入紅茶製程，提升紅茶品質，並因應環境變遷與環保政策，引進節能的「滴水灌溉系統」，也開發「真空低溫乾燥綠茶粉」技術，保存兒茶素活性；最近也在培育口感溫順、帶有檀香香氣的新品種「紫芽茶」。總之，製茶技術也必須跟著潮流，時時勇於創新求變，才能在茶業生產上保有一片天。