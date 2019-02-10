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年輕情侶春節台東淨灘 感動在地人

2019-02-10 10:49聯合報 記者羅紹平╱即時報導

台東市民林洋志在臉書「就是礙台東」貼文「雖然我不認識你們，但是很謝謝你們」向一對...
台東市民林洋志在臉書「就是礙台東」貼文「雖然我不認識你們，但是很謝謝你們」向一對為台東淨灘的情侶致謝，貼文不到一天就獲得逾2000名網友按讚。圖／林洋志提供
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台東市民林洋志昨天9日（年初五）在臉書社群PO文「雖然我不認識你們，但是很謝謝你們」，簡單附上一張淨灘照片，照片中一對年輕男女情侶各自提著兩大塑膠袋，袋裡都塞滿寶特瓶、啤酒鋁罐，一前一後走在沙灘上，這張照片感動了許多台東人，紛紛按讚，並對照片中兩位主角表達謝意。這對情侶低調不受訪，僅透過台東民宿業者轉述「這麼美的地方，應該要有漂亮的海灘，舉手之勞而已」。

原PO林洋志今天上午受訪時表示，9 日上午約12點左右，他帶著太太小孩到台東森林公園外的活水湖下方的海邊走走，看看海散心， 剛到海邊不久，就見這對情侶漫步沙灘，從遠處走來，只見兩人一前一後，各提了兩大塑膠袋垃圾，袋裡都塞滿被隨意丟棄在沙灘上的空寶特瓶、啤酒鋁罐等。

林洋志說， 他被這一幕感動，隨手拿起手機拍了幾張照片，記錄讓人感動的畫面。林洋志在PO文中未多說什麼，只是簡單寫到「雖然我不認識你們，但是很謝謝你們」，因畫面太生動，一看到照片就知這對情侶剛在台東某處（活水湖下方）海邊撿完垃圾準備離去。

林洋志的貼文不到一天就獲得逾2000名網友按讚，其中不少人留言肯定這對情侶的愛護環境，感謝他們為台東美麗海岸所做的付出，有人留言「台灣最美的風景還是人情」，更多人直接留言「謝謝你們」；經營民宿的網友 MOMO LI 也上網留言「這是我民宿客人」，MOMO LI 說，他們是對情侶，但低調不願受訪。

不過，記者取得這對情侶昨晚與MOMO LI 的LINE對話截圖，內容是MOMO LI傳了一張林洋志拍的照片給這對情侶其中一人，並告知「看到社團有人分享你們的照片，謝謝你們愛護台東這塊土地」；對方回應：「哇，竟然被發現了，這麼美的地方，應該要有漂亮的海灘，舉手之勞而已啦」，且不忘呼籲「 大家一起熱愛及呵護這片土地」。

三又木民宿業者MOMO LI分享與這對淨灘情侶其中一人的LINE對話截圖，這對情...
三又木民宿業者MOMO LI分享與這對淨灘情侶其中一人的LINE對話截圖，這對情侶表示「這麼美的地方（台東），應該要有漂亮的海灘，舉手之勞而已」。圖／MOMO LI提供
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台東市民林洋志在臉書「就是礙台東」貼文「雖然我不認識你們，但是很謝謝你們」向一對...
台東市民林洋志在臉書「就是礙台東」貼文「雖然我不認識你們，但是很謝謝你們」向一對為台東淨灘的情侶致謝，貼文不到一天就獲得逾2000名網友按讚。記者羅紹平翻攝／臉書就是礙台東
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台東市民林洋志在臉書「就是礙台東」貼文「雖然我不認識你們，但是很謝謝你們」向一對...
台東市民林洋志在臉書「就是礙台東」貼文「雖然我不認識你們，但是很謝謝你們」向一對為台東淨灘的情侶致謝，貼文不到一天就獲得逾2000名網友按讚。圖／林洋志提供
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情侶台東民宿
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