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影／年初五開工日 台東生活美學館看席德進畫展

2019-02-09 13:39聯合報 記者羅紹平╱即時報導

今天大年初五開工日，新年開工第一天台東縣長饒慶鈴受邀到國立台東生活美學館參觀台灣美術界瑰寶，已故國際知名畫家席德進的真跡特展，台東縣長饒慶鈴說，「很高興2019第一天開工日，就能參觀席德進畫展，讓自己平靜下來，我也要祝大家開工順利，金豬年諸事吉祥，大家平安順利。」

由文化部國立台灣美術館籌劃「鄉土歌頌─席德進的繪畫與台灣」特展，精選席德進作品211幅作品，分別在新竹、彰化、台南及台東4處國立生活美學館展出，其中40幅非常有台灣特色的作品都在台東生活美學館展出，有農村、廟宇、漁港，還有台東離島蘭嶼

饒慶鈴表示，這次席德進特展讓她非常有感覺；她說，生活可以很簡單，但內心可以很豐富，席德進就是以簡單的筆觸，表現出豐富的內涵，這必須要有很深厚的功夫，我們非常歡迎遊客來台東慢慢的欣賞，慢慢的看，讓自己沈澱下來，享受台東另一種藝術美感。

饒慶鈴說，「我們看到席德進帶著國外所有的養分回台灣，從他生活的地方出發，看到他對台灣這塊土地的熱愛，他次作品非常多元，他走過世界各地，最後回到家鄉，在藝術界發光芒，台東除了有好山好水，還有豐富的文化底蘊，我要特別邀請台東鄉親與遊客，展期到3月3日，路過台東，別忘了來台東生活美學館看看席德進怎樣用畫作介紹台灣。」

席德進1923年5月15日生於中國大陸四川，1981年8月3日歿，1948年隨國民政府來到台灣，曾在嘉義高中短暫任教，1951年北上成為專業畫家，是台灣現代重要畫家，他以西方水彩與油畫技巧，巧妙呈現中國水墨畫風，融匯東方氣韻與西方神髓，兼擅具象與抽象，媒材橫跨油畫、水彩、素描等。

席德進被譽為台灣民間藝術與古建築保存研究先驅，對台灣畫壇影響深遠。他說：「我的畫，從早期開始直到今天，始終有一個不變的基調；那就是以台灣這地方的景物，作我表現的素材。」

台東縣長饒慶鈴（中）年初五開工日由台東縣文化處長鍾青柏（左）、國立台東生活美學館...
台東縣長饒慶鈴（中）年初五開工日由台東縣文化處長鍾青柏（左）、國立台東生活美學館推廣組長江愚（右）陪同參觀席德並解說導覽進真跡畫作。記者羅紹平／攝影
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台東縣長饒慶鈴（左二）年初五開工日由台東縣文化處長鍾青柏（右二）、國立台東生活美...
台東縣長饒慶鈴（左二）年初五開工日由台東縣文化處長鍾青柏（右二）、國立台東生活美學館推廣組長江愚（右）陪同參觀席德並解說導覽進真跡畫作。記者羅紹平／攝影
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台東縣長饒慶鈴（中）年初五開工日由台東縣文化處長鍾青柏左三）、國立台東生活美學館...
台東縣長饒慶鈴（中）年初五開工日由台東縣文化處長鍾青柏左三）、國立台東生活美學館推廣組長江愚（右）陪同參觀席德並解說導覽進真跡畫作。記者羅紹平／攝影
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台東縣長饒慶鈴（右三）年初五開工日由台東縣文化處長鍾青柏（右二）、國立台東生活美...
台東縣長饒慶鈴（右三）年初五開工日由台東縣文化處長鍾青柏（右二）、國立台東生活美學館推廣組長江愚（右）陪同參觀席德並解說導覽進真跡畫作。記者羅紹平／攝影
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台東饒慶鈴蘭嶼
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