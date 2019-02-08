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維護車況順暢 宜縣警局推「交通快打」排解交通狀況

2019-02-08 19:53聯合報 記者江婉儀╱即時報導

春節假期進入倒數，為維持國五北返車流順暢，宜蘭縣警察局共動用305名警力及76名民力，在各交流道口指揮、疏導車流，也呼籲民眾，連假最後三天北上車流預估仍多，呼籲用路人多利用替代道路，或避免尖峰時段行駛國道，減少塞車時間。

大年初三開始，國道五號北上路段頭城至坪林從上午11時30分起開始壅塞，平均時速40公里以下，警察局立刻派員前往各交流道及易壅塞路段交整，確保路口淨空，避免違規插隊，維持車流順暢，減少民眾久候時間。

宜蘭縣警察局局長吳坤旭表示，因應春節九天假期，今年特別推出「交通快打」，若在某路段或易發生事故區域出現交通狀況，或是突然出現車流量，經民眾報案後即可第一時間到達現場，在最短時間內解除，讓車流順利前進。　

宜蘭縣警察局表示，因國道五號各交流道北上車流不斷湧現，總計動用305名警力及76名民力，在各交流道口及沿線執勤，至今日凌晨2時20分才將最後一個回堵交流道車流疏導完成，各交流道口及沿線執勤員警，皆全力維持車流秩序。

宜蘭縣警局提醒，連假最後三天北上車流預估仍多，呼籲用路人多利用替代道路，或避免尖峰時段行駛國道，減少塞車時間，影響興致，遇車多壅塞時請依序行駛，避免發生事故。

宜蘭縣警察局表示，因國道五號各交流道北上車流不斷湧現，總計動用305名警力及76...
宜蘭縣警察局表示，因國道五號各交流道北上車流不斷湧現，總計動用305名警力及76名民力，在各交流道口及沿線執勤。圖／宜蘭縣警察局提供
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宜蘭縣警察局表示，因國道五號各交流道北上車流不斷湧現，至今日凌晨2時20分才將最...
宜蘭縣警察局表示，因國道五號各交流道北上車流不斷湧現，至今日凌晨2時20分才將最後一個回堵交流道車流疏導完成，各交流道口及沿線執勤員警，皆全力維持車流秩序。圖／宜蘭縣警察局提供
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警察國道替代道路
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