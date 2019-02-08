初四接財神 花蓮金財神寶殿湧千人領美金錢母

2019-02-08 18:09 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡翼謙 ╱即時報導



「砰！砰！砰！」鞭炮聲不斷，今天來到大年初四「迎財神」喜日，花蓮縣吉安鄉金財神寶殿依循往例，下午舉辦接財神活動，除表演祥獅獻瑞、跳加官，廟方也準備2000份、以一塊美金做象徵的錢母，讓現場擠進上千人排隊領，盼今年「己亥」豬年有好財運。

廟方還準備數籃紅蛋，由吉安鄉長游淑貞、縣府民政處長蕭明甲發放鄉親，要民眾帶回家打碎，意即將過去的壞運打走，才有新的好運進來。一名吳姓婦人今天「搶頭香」領到錢母及紅蛋，她說，活動前一小時就來排隊，每年過年都會來排，因為「有拜真的有差」。

金財神寶殿總幹事羅威政說，接財神活動今年邁入第17年，每年皆舉辦在大年初四，讓信眾感受財神加持，沾沾財氣，大年初一已舉辦「喜從天降」活動，將現金、喜糖、刮刮樂彩券、樂透彩等發放鄉親，若今年沒參加到的民眾，歡迎明年再來。

游淑貞則說，金財神寶殿17年前還是個鐵皮小廟，透過信眾慢慢捐資修繕，才有現在的規模，每年都吸引外縣市好友、在異鄉打拚的遊子及在地鄉親前來參拜，也有助開啟廟宇文化推展。