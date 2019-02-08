他爆議員收入和紅白包行情 網友：還蠻有guts的

2019-02-08 17:44 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



新上任的基隆市無黨籍議員王醒之，日前在他的醒之暖暖臉書，PO出一篇「我聽說...當市議員做人比做事重要」文章，把市議員的收入，和大家認為市議員該送的紅白包摸彩品，花圈花藍公開出來，這些竟占了市議員每月支出比例37.6%，他反問，這樣的支出比例，會不會影響專業投入？有人覺得他攤開講此事不妥，也有人誇第一次有議員講這麼清楚，還蠻有guts的。

王醒之是前立委王拓的兒子，選舉時他打的選戰就很不一樣，選上後，他提出的一些理念，也讓人耳目一新，不過，還是有人替他捏把冷汗。王醒之說， 「透明與開放」是一定要做的啊，不然他何必要這麼辛苦進入議會呢？走過去那些人的老路子不就好了。

王醒之在PO文中指出，大家一定聽過，紅白包，摸彩品，花圈花藍，這些東西，市議員都得花，但是，可曾想過，這些東西真的是大家想從市議員身上得到的嗎？

暖暖區有147個團體，每個團體每年辦兩場活動，市議員提供礦泉水，給兩箱，一年就要480元，團體大會市議員捐500元摸彩品，一個團體一年980元支出，假設市議員一年去了八成，提供箱水和禮品，每月就要9604元。

婚喪喜慶花圈花藍中堂，估800元，紅包2000元，白包1100元，市議員一年中去八成的喪禮致哀為例，暖暖區106年去逝的人數算下來，每月要花1萬4773元。市議員一年中去年成的喜慶祝賀，以暖暖106年為例每月要9480元。紅白包不是每場給，一年中估計給三成，每月約3萬1318元。這樣子，每月保守估計要6萬5175元。

市議員每月固定預算，公費特別助理8萬元，本俸4萬1645元，專業加給3萬3630元，為民服務費9000元。每月固定預算16萬4275元。開會期間，交通費2萬元，出席費2萬元，膳食費9000元，平均下來，市議員每月預算是17萬3275元，支出比例37.6%。