女友狠甩 浪子吳彥霆靠地瓜翻轉人生

2019-02-08 10:58 中央社 基隆市8日電



37歲「宜蘭瓜哥」吳彥霆年少時沉醉燈紅酒綠，甚至加入討債集團，成天打架鬧事，交往6年的女友更在提親前2天提分手，一度讓他意志消沉過著行屍走肉般生活，如今他以「日系8色地瓜」在網路打響名號，成功翻轉人生。

體型壯碩的吳彥霆留著小鬍子，戴著黑框眼鏡頭頂光頭，受訪時侃侃而談毫不避諱人生際遇，喜愛交朋友的他，退伍後在工地打工結識狐群狗黨，將辛苦攢來的錢花在酒店、夜店，整天流連忘返，更加入「融資公司」幫人討債，成天打架鬧事，他形容「該做的壞事80%都做過了」，進出警局成了家常便飯。

漸漸地，每回出事不見稱兄道弟的朋友出面相助，總是父母幫忙「擦屁股」，眼見朋友陸續鋃鐺入獄，不禁讓他懷疑起人生；29歲時透過網路結識住在宜蘭的護理師女友讓他逐漸走向正途，當時女友想回宜蘭，吳彥霆便在宜蘭創業開便當店，不過因經驗不足慘澹收場。

因緣際會下得知親友要頂讓地瓜攤，吳彥霆起初也問自己「我做地瓜要幹嘛」，親友更是冷嘲熱諷，但便當店收了又不想讓父母擔心，只好硬著頭皮頂下攤位，在店家前騎樓擺攤賣起地瓜，一個烤甕、一台攤車經營2年多來，每月約只有新台幣2萬元收入，最慘時曾繳不出6000元租金，甚至還欠債度日。

不料，交往6年的女友在提親前2天提出分手，當晚女友就把他的衣物以垃圾袋打包丟在門口，讓他頓時人生感到崩潰，2個月來意志消沉猶如行屍走肉般，有天朋友探訪送他一句話：「如果你現在打包回基隆，前女友家人會更看不起你」，傷痛欲絕的他依舊選擇閉目塞聽，過著買醉墮落生活。

一名農民某天透過臉書傳訊息，提到有特殊地瓜品種要寄給他試用，吳彥霆當下也無心想烤地瓜，過了幾天後寄來的地瓜開始發芽，他心想「再不烤就要想辦法處理這些廢料」，於是免費烤給顧客試吃，沒想到好評不斷。

當時只有一個烤甕的小攤位已無法供應訂單，也讓他鼓起勇氣振作，吳彥霆說：「人生已失敗3次，沒差這一次，爛命一條拚了」，期間得到許多貴人相助，不僅幫忙打掃、行銷，還用發財車載送貨品全都不收錢，一年半前在同學邀請下回到基隆開公司創業。

吳彥霆說，他透過網路行銷，以詼諧口吻偶爾帶點黃腔方式帶給網友歡樂，知名健美國手吳金龍買過地瓜後曾在臉書發文獲得不少留言，加上「館長」陳之漢在網路推廣健身，順勢帶動周邊飲食商機，讓他決定贊助健美選手行銷地瓜，逐漸在健身界打響「宜蘭瓜哥」名號。

吳彥霆說，公司目前有14名員工並獲得ISO22000認證，生意也已上軌道，回想起窮途潦倒時得到許多人幫助，一名貴人更曾贊助30萬，告訴他：「你想還就還，不想還就不要還，但如果有天你做出名堂，記得要多幫助別人，因為很多人都在幫你」。

吳彥霆一直將這句話惦記在心，如今行有餘力，每月都會捐5萬到8萬元資助弱勢，去年也買機票贊助登高賽選手出國比賽，他也爭氣得到第2名，吳彥霆再加碼發一萬元獎金鼓勵。

談到若再見到前女友，他想說：「謝謝妳曾經甩了我，也謝謝很多人曾經看不起我，我一定要努力往上爬，讓你們看得起，雖然我還不夠好，但我相信努力就會有收穫，只怕自己不夠努力。」