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機師工會：華航汙名高收入愛喝酒鬧事 非事實

服務寒士7年 廚娘義工鄭美娥：是成就也是快樂

2019-02-08 10:05中央社 基隆市8日電

圖為基隆市長林右昌到人安基金會基隆平安站，陪寒士試吃圍爐宴並送上毛帽、圍巾給寒士...
圖為基隆市長林右昌到人安基金會基隆平安站，陪寒士試吃圍爐宴並送上毛帽、圍巾給寒士朋友們保暖。 圖／基隆市政府提供
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義工鄭美娥在人安基金會基隆平安站前後服務超過7年，縱使一開始家人反對，但她仍秉持當初的起心動念，天還沒亮就到平安站備菜，為寒士們烹煮佳餚，她說：「這是成就，也是快樂」。

67歲鄭美娥民國94年間退休後，經過基隆市成功一路自強涼亭，發現人安基金會正在發放便當，本想靠近領取，卻被當時站長阻止，站長說：「便當是給窮苦人領的，妳比較適合來擔任義工」，原本只是一句玩笑話，沒想到鄭美娥卻一口答應，開啟她與平安站的緣分。

當時人安基金會在基隆還未設立服務據點，餐點都是簡單炊煮後送到自強亭發放，每到用餐時，站長若分身乏術，就會商請鄭美娥騎機車載著40、50個便當到自強亭發放，寒士們遠遠看到熟悉的身影，都會揮手喊著「阿娥來了」。

直到民國95年，鄭美娥回家帶孫子，等到孫子上小學才又回來擔任義工，此時正好接近站長交接，鄭美娥索性擔任義工隊長，平日正當大家還在熟睡時，鄭美娥凌晨4時已在平安站忙得不可開交，準備約40人份的午餐和晚餐，光備菜就需花費近3小時。

站內若有多餘物資，鄭美娥還會利用晚間和週末，與站長周泉宥騎機車到火車站、東岸商場等街友聚集地發放麵包和饅頭，有回遇見一名熟悉身影，仔細上前一瞧竟是曾經欺負過她的男子，當年趾高氣揚如今卻淪落街頭，令人唏噓，鄭美娥說，都已事過境遷，人生沒什麼好計較，能幫助他也是緣分。

鄭美娥時常天還沒亮就出門，直到天黑才回家，有時深夜還要出門夜訪，家人擔心會有危險，一開始總是勸她放棄，但她總告訴孩子：「窮苦人背後都有不為人知的故事，一開始可能不瞭解會卻步，但相處久了，他們就是我的家人，能夠照顧他們，我也很幸福。」

鄭美娥說，看到街友沒飯吃不由得一陣心酸，回想起年輕時過的苦日子，獨自拉拔4名孩子長大，為了多賺點錢養家，半夜在豆漿店上班，一早回到家打點孩子上學後才得以稍微喘息，有時一天睡不到4個小時，如今孩子長大，有時間可以照顧比自己還苦的人，「是一種成就，也是一種快樂」。

由於鄭美娥的堅持，孩子也從反對到支持，在平安站擔任義工前後約7年來，她常說：「幫助別人也可以替後代子孫積福報，人出生，空空來，人死後，什麼也帶不走，如果可以，希望協助人安基金會到我不能做為止。」

義工基隆便當
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