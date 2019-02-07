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大年初三出遊潮 花蓮多處景點人氣預估創高峰

2019-02-07 18:46聯合報 記者蔡翼謙╱即時報導

今天大年初三，花蓮一早艷陽高照，市區仍然車水馬龍，知名景點遠雄海洋公園，今入園人數預估達1萬4000人；昨實施的太魯閣遊園專車，今也有9632人乘車；去年底隆重啟用的台開新天堂樂園，前天、昨天已湧入5萬遊客，園方預估今將破新高。

而花蓮地區今天南下車潮與昨天相比，有舒緩趨勢，北上車潮則緩增，公路總局第四區養護工程處表示，下午2時開始，崇德路段北上車潮有壅塞跡象，車輛時速約10至20公里，原因也與許多遊客於大清水斷崖欣賞海景有關。

遠雄海洋公園表示，今天一早還未營業，就有大批車輛、遊客排隊等入園，今天入園人數預計有1萬4000人，預估較昨天成長3成，而連假至今已6天，統計有4萬遊客湧入園內，明天是大年初四，同樣看好有破萬遊客入園，預估今年春節9天連假，入園人數上看7萬人。

太管處遊憩服務課課長聶士詔則說，太魯閣遊園專車今天發車數152輛，乘車6842人，換證車數111輛，換證2790人，共計9632人前往太魯閣國家公園，今天遊客與去年相比，增加802人。

台開新天堂樂園指出，今年大年初一、初二，平均每天有5萬遊客入園，兩天的中午12時許，都有1萬3000多人，下午則為人潮高峰，因大年初三、初四為民眾出遊最高峰，預估今天遊客再創新高，而春節9天連假期間，看好共有50萬遊客湧入。

台開新天堂樂園去年底在花蓮盛大開幕，園內擁有亞洲首座全雷射頂級影城、全台首套IMAX新一代雷射4K系統巨幕電影廳，以及全世界最高的室內立體溜滑梯、全世界最大的拍照打卡景點天使之翼、瓷磚壁畫。

花蓮知名景點遠雄海洋公園今天還未營業，就有大批車輛、遊客排隊等入園，今天入園人數...
花蓮知名景點遠雄海洋公園今天還未營業，就有大批車輛、遊客排隊等入園，今天入園人數預計有1萬4000人，相較於昨天成長3成。圖／遠雄提供
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太魯閣國家公園連假車潮
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