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車潮大軍來了！ 國五宜蘭回堵9公里恐塞到半夜

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來花蓮玩遊客看過來！ 到訪這裡有機會抽50吋電視

2019-02-07 16:41聯合報 記者蔡翼謙╱即時報導

花蓮吉安好客藝術村去年5月啟用後，公所規畫親子藝術日、爵士咖啡生活日等一系列活動，加上客家山歌、客家舞蹈等研習課程，致力將此地活化。現逢春節連假，好客藝術村不打烊，初二到初六有手作體驗、樂舞演藝等表演，遊客到訪，還有機會抽到50吋液晶電視。

吉安鄉長游淑貞說，初二到初六、每天早上9時至下午4時，園區內舉辦手作體驗、樂舞演藝、工藝展售、風味餐飲、創意市集等活動，園內的移民村史館、客家文化產業館及原住民產業生活館，也不休館。移民村史館展出吉安農會家政班的手工藝；客家文化產業館展出各式客家特色產業；原住民產業生活館挑選具有特色性的部落工坊，展出族人製作的服飾、木雕、農特產品、文創商品。

公所原民所長江夏枝表示，這段期間上午11時至下午2時，園區內還有原住民舞蹈表演，增添熱鬧氣氛。吉安鄉部落產業特色，有傳統太魯閣族編織藝品及服飾、阿美族工藝匠師皮雕及飾品；部落特色農產品則有小米酒、紅藜杜倫等，這些原民傳統文化，春節連假都開放遊客欣賞。

游淑貞指出，遊客在指定時間到訪好客藝術村，就可獲得摸彩券，另拍照打卡上傳個人臉書，並將動態設定為公開，或是掃下園區內擺設的QR Code，加入官方LINE好友後，皆可加碼再獲得一張，15日公開抽獎，最大獎為50吋液晶電視，還有多項家電好禮。

花蓮吉安好客藝術村初二到初六、上午11時至下午2時，皆舉辦原住民舞蹈表演，增添熱...
花蓮吉安好客藝術村初二到初六、上午11時至下午2時，皆舉辦原住民舞蹈表演，增添熱鬧氣氛。圖／公所提供
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花蓮吉安好客藝術村春節連假不打烊，初二到初六有手作體驗、樂舞演藝等表演，遊客到訪...
花蓮吉安好客藝術村春節連假不打烊，初二到初六有手作體驗、樂舞演藝等表演，遊客到訪，還有機會抽到50吋液晶電視。圖／公所提供
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花蓮吉安好客藝術村春節連假不打烊，初二到初六有手作體驗、樂舞演藝等表演，遊客到訪...
花蓮吉安好客藝術村春節連假不打烊，初二到初六有手作體驗、樂舞演藝等表演，遊客到訪，還有機會抽到50吋液晶電視。圖／公所提供
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吉安原住民
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