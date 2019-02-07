來花蓮玩遊客看過來！ 到訪這裡有機會抽50吋電視

2019-02-07 16:41 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡翼謙 ╱即時報導



花蓮吉安好客藝術村去年5月啟用後，公所規畫親子藝術日、爵士咖啡生活日等一系列活動，加上客家山歌、客家舞蹈等研習課程，致力將此地活化。現逢春節連假，好客藝術村不打烊，初二到初六有手作體驗、樂舞演藝等表演，遊客到訪，還有機會抽到50吋液晶電視。

吉安鄉長游淑貞說，初二到初六、每天早上9時至下午4時，園區內舉辦手作體驗、樂舞演藝、工藝展售、風味餐飲、創意市集等活動，園內的移民村史館、客家文化產業館及原住民產業生活館，也不休館。移民村史館展出吉安農會家政班的手工藝；客家文化產業館展出各式客家特色產業；原住民產業生活館挑選具有特色性的部落工坊，展出族人製作的服飾、木雕、農特產品、文創商品。

公所原民所長江夏枝表示，這段期間上午11時至下午2時，園區內還有原住民舞蹈表演，增添熱鬧氣氛。吉安鄉部落產業特色，有傳統太魯閣族編織藝品及服飾、阿美族工藝匠師皮雕及飾品；部落特色農產品則有小米酒、紅藜杜倫等，這些原民傳統文化，春節連假都開放遊客欣賞。