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翻糖蛋糕美國奪獎 林雅晴投入偏鄉公益教學

2019-02-07 14:19中央社 宜蘭縣7日電

宜蘭市民林雅晴在4年前因興趣投入烘焙創作，並在去年以哪吒三太子造型的翻糖蛋糕，於美國一場比賽中獲優異成績，如今她進一步在偏鄉投入烘焙公益教學，協助弱勢。

今年44歲的林雅晴，26歲開始投入英文補教界。她在成為母親之後，為了孩子的教育與未來，舉家搬到宜蘭生活，之後竟發現宜蘭許多母親都會很厲害，身兼許多手藝。

4年前，她為了滿足孩子的期待，親手製作兒子的卡通造型生日蛋糕，在好友的指導下，花一個星期製作完成。在慶生會上，她看到兒子因為蛋糕而感到興奮又驚奇的目光，心中相當感動，於是辭去補教工作，專心投入烘焙，後來甚至進一步學習可塑性較高的翻糖蛋糕技藝，因越做越有興趣與成就感，她不但開始開班授課，並曾前往日本及韓國參加世界比賽，獲得不少國際舞台參賽經驗。

去年3月，她前往美國參加聖地牙哥蛋糕協會一場蛋糕大賽時，以一尊造型精緻的哪吒三太子翻糖蛋糕，順利從多名國際好手中脫穎而出，得到非職業組「特金大獎」殊榮。

林雅晴告訴中央社記者，因為台灣的哪吒三太子近年來在國際間很有名，為了更加發揚光大，當時比賽時才會以哪吒三太子為主題參賽。由於這尊手持火尖鎗、身披混天綾、腳踩風火輪的哪吒三太子做工必需很精細，還必須兼顧神韻，因此從製作到完成就要耗時半年，光是頭部的創作就要1個月，一改再改。

此外，因為翻糖蛋糕容易發霉，製造過程長，從潮濕的宜蘭運往美國的過程之中，還要放在乾燥箱並添加防腐劑，這樣才能讓作品一直保持完整。

在國際上獲得殊榮後，林雅晴進一步把重心投入在偏鄉的烘焙公益教學上。

「許多偏鄉孩童竟訝異餅乾可以創作出許多造型，且還可以吃」，林雅晴說，在志工媽媽帶領下，她自費交通與材料成本，前往宜蘭寒溪等部落，教導當地孩童學習烘焙，這些部落的相關烘焙資源真的很匱乏，她希望可以拋磚引玉，讓更多偏鄉孩童可以在家快樂學習烘焙。

為提升親情關係，林雅晴脫離補教界，轉入烘焙教學與創作，這樣的轉變讓她心情變得很好，覺得活出不同的人生。為繼續精進自我，近來她甚至還到中國大陸學習更高技巧的翻糖蛋糕，預計在2020年前往德國參加競爭更激烈的世界大賽，希望屆時能為台灣獲得更高榮譽。

三太子偏鄉
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