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護理師化身氣球達人 范秀芳為病童加油打氣

2019-02-07 14:19中央社 宜蘭縣7日電

白衣天使除照顧病人外，有時還需具備才藝。羅東博愛醫院護理師范秀芳為安撫哭鬧病童，常在病房折起造型氣球，舒緩孩童不安。她是醫院的天使，也是孩子們崇拜的氣球達人。

一畢業就踏入博愛醫院臨床工作的范秀芳，從事護理工作至今已20年，長期負責神經外科與整形外科病房護理工作。喜歡臨床工作的她，每當看到病人身體好轉，就是繼續上班的最大動力；當然照顧過程，不免要面對生離死別，直到現在，若她遇到自己照顧的病人過世時，還是會偷偷掉下眼淚。

想起職涯中的特殊經驗，范秀芳在多年前曾照顧過變性人，在當時性別重置手術後的照護資訊甚少，為滿足病人希望獲得更多的日後照顧細節知識，她還曾與病患翻查國外相關文獻。

范秀芳說，由於這段特殊的經歷，讓她從難以理解的性別認同議題，到後來更懂得對於跨性別的尊重，也深深感受這群人的辛苦。

固定上大夜班的范秀芳，白天都在忙著帶媽媽定期回診治療，下午接送小孩、煮晚餐，晚上時就要趕著上班。

她說，當年紀漸長，也經歷多工作上的生離死別，因此更懂的活在當下、把握時間的重要，所以她都利用閒暇空檔學習手工藝與折造型汽球；約8年前，大女兒剛好於幼兒園要畢業，由於園內人手不足，老師央求她幫忙以氣球製成一座小拱門後，意外發現這小小氣球竟能引起孩童很大的興趣與迴響，讓她越做越有信心。

范秀芳告訴中央社記者，她都是看網上教學影片去折造型氣球，無師自通，雖然一開始很怕氣球爆炸，但隨著越做小朋友越開心，在成就感驅使下，氣球的造型也逐漸多樣化，不管是一般動物，或是時下流行的柯博文機器人、皮卡丘與憤怒鳥等造型都難不倒她，也讓她決定要把這項才藝，融入工作領域中，去安撫病童。

范秀芳說，有次她在病房裡完成了一隻蜻蜓氣球送給病童，病童的媽媽拿著繩子將蜻蜓氣球綁在病床天花板上，為的是轉移小朋友因病痛帶來的不舒服。

此外，她也曾將許多造型氣球擺放在遭燙傷住院的病童床邊，她期望的不僅是這療癒小物能讓小病童忘記被熱水燙傷的疼痛感，也希望進一步啟動病童繼續留院接受治療的慾望。

氣球所帶來的喜悅除了幫助病房孩童外，也改善范秀芳與家人互動。有時休假期間，她會帶著母親與孩子到市集義賣造型氣球與手工藝作品，除透過人群接觸改善母親老化的狀況，也透過公益買賣，讓孩子們學會付出與幫助別人。

雖然婚姻的挫折曾讓范秀芳失去一些東西，她人生過去曾像洩了氣的氣球般，但如今一顆小小氣球意外重啟她的人生，一點一點地把氣打回來，造型氣球除找回她的自信，也成為病人加油打氣的療癒品。

婚姻
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