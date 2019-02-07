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影╱出遊人潮湧入東海岸 台東中華大橋成停車埸

2019-02-07 12:11聯合報 記者羅紹平╱即時報導

春節連假，台東晴空萬里，碧海藍天，白雲高掛美景，吸引大批遊客湧入台東度假，人潮車潮湧入東海岸，各風景區都是人，就連台東市中華大橋連續3天成了大停車埸，塞車逾6公里，橋上車行速度不到時速20公里，猶如龜步。

台東警方提前把車流引導到外環道，否則連台東市連結中華大橋的要道中華路都會被龐大車流「塞滿、塞好」。

春節連假，台東晴空萬里，碧海藍天，白雲高掛美景，吸引大批遊客湧入台東度假，人潮車...
春節連假，台東晴空萬里，碧海藍天，白雲高掛美景，吸引大批遊客湧入台東度假，人潮車潮湧入東海岸。記者羅紹平／攝影
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春節連假，台東晴空萬里，碧海藍天，白雲高掛美景，吸引大批遊客湧入台東度假，人潮車...
春節連假，台東晴空萬里，碧海藍天，白雲高掛美景，吸引大批遊客湧入台東度假，人潮車潮湧入東海岸。記者羅紹平／攝影
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春節連假，台東晴空萬里，碧海藍天，白雲高掛美景，吸引大批遊客湧入台東度假，人潮車潮湧入東海岸。記者羅紹平／攝影
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台東塞車萬里
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