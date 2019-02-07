影╱出遊人潮湧入東海岸 台東中華大橋成停車埸

2019-02-07 12:11 聯合報 記者 聯合報 記者 羅紹平 ╱即時報導



春節連假，台東晴空萬里，碧海藍天，白雲高掛美景，吸引大批遊客湧入台東度假，人潮車潮湧入東海岸，各風景區都是人，就連台東市中華大橋連續3天成了大停車埸，塞車逾6公里，橋上車行速度不到時速20公里，猶如龜步。