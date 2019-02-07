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影／單日2萬人潮 傳藝：進得來玩得好 我們園區夠大

2019-02-07 10:33聯合報 記者羅建旺╱即時報導

果然是人氣王。今年大年初三，宜蘭傳藝園區今天上午9點開園，遊客人潮湧入排隊等著入園。

大年初一、大年初二累計4萬人次，宜蘭傳藝園區光是一天的遊客人數，都超過兩萬名遊客，今天預估，人潮也不會少。

「我們園區廣達24公頃，夠大，兩萬人潮，人進得來，也玩得有品質！」經營宜蘭傳藝園區的全聯善美的基金會今天指出，因園區大，雖有兩萬多人潮，除文昌祠等熱區遊賞外，今年在園區對岸設的百豬迷宮吸引人，人潮分散，維持遊憩品質。

至於交通部分，因營運一整天，且到晚上8點， 入園車多，並非一下子集中，而也是分散一波波，陸陸續續，也都有引導，遊客進園沒問題。

今年傳藝新特色中，百豬迷宮是夯景，而唐美雲歌仔戲團是亮點，不用買票進國家劇院，只要來宜蘭傳藝園區走春就能欣賞到唐美雲歌仔戲團的野台戲表演，持續到大年初六，每天晚上6點45分，唐美雲歌仔戲團在傳藝文昌祠廟埕廣場演出熱鬧精彩的《樊江關之歡喜冤家》。

傳藝中心指出，唐美雲歌仔戲團近年較少有野台戲演出，此次接受全聯善美的文化藝術基金會邀請來到宜蘭傳藝，從大年初一到初六連演六天夜秀，雖然是野台戲，不過唐美雲劇團依然出動國家劇院級的規格，光是樂師就超過十人。

歌仔戲名伶唐美雲介紹，《樊江關之歡喜冤家》又名《姑嫂比劍》，講的正是千古難解的姑嫂問題。此次劇團特別挑選一個經典的段子，武打精彩且對白機鋒，用這齣扣人心弦又不失幽默逗趣且喜劇收場的折子戲，向所有愛好歌仔戲的朋友拜年

今年傳藝新特色中，百豬迷宮是夯景，而唐美雲歌仔戲團是亮點，不用買票進國家劇院，只...
今年傳藝新特色中，百豬迷宮是夯景，而唐美雲歌仔戲團是亮點，不用買票進國家劇院，只要來宜蘭傳藝園區走春就能欣賞到唐美雲歌仔戲團的野台戲表演，持續到大年初六，每天晚上6點45分，唐美雲歌仔戲團在傳藝文昌祠廟埕廣場演出熱鬧精彩的《樊江關之歡喜冤家》。圖／全聯善美的文化藝術基金會提供
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今年傳藝新特色中，百豬迷宮是夯景，而唐美雲歌仔戲團是亮點，不用買票進國家劇院，只...
今年傳藝新特色中，百豬迷宮是夯景，而唐美雲歌仔戲團是亮點，不用買票進國家劇院，只要來宜蘭傳藝園區走春就能欣賞到唐美雲歌仔戲團的野台戲表演，持續到大年初六，每天晚上6點45分，唐美雲歌仔戲團在傳藝文昌祠廟埕廣場演出熱鬧精彩的《樊江關之歡喜冤家》。圖／全聯善美的文化藝術基金會提供
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今年大年初三，宜蘭傳藝園區今天上午9點開園，遊客人潮湧入排隊等著入園，大年初一、...
今年大年初三，宜蘭傳藝園區今天上午9點開園，遊客人潮湧入排隊等著入園，大年初一、大年初二，宜蘭傳藝園區每天的遊客人數都超過兩萬名遊客，今天預估，人潮也不會少。圖／全聯善美的文化藝術基金會提供
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今年大年初三，宜蘭傳藝園區今天上午9點開園，遊客人潮湧入排隊等著入園，大年初一、...
今年大年初三，宜蘭傳藝園區今天上午9點開園，遊客人潮湧入排隊等著入園，大年初一、大年初二，宜蘭傳藝園區每天的遊客人數都超過兩萬名遊客，今天預估，人潮也不會少。圖／全聯善美的文化藝術基金會提供
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