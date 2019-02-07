爬山好找路！手機App搭配魯地圖 宜蘭出徑上線了

2019-02-07 09:53 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



林務局羅東林區管理處今天宣布，管理處與魯地圖合作的步道里程、通訊點位地圖正式上線了，手機App搭配通稱「魯地圖」的離線地圖，爬山好找路。

羅東林區管理處指出，近年來由於手機科技及GPS晶片運算速度的快速發展，以往戶外活動、旅遊及登山所仰賴的GPS手持式定位儀，已徑逐漸由手機App所取代，而受限於山區多無網路訊號，因此，手機App搭配離線地圖成為目前戶外活動的首選。

目前常見的登山及戶外活動APP有：綠野遊蹤、OruxMaps、Locus Map、Cartograph Pro 2、登山客等App。

這些App都有一個共同特點，就是皆可支援離線地圖，而目前主流的離線地圖即為「魯地圖」，因此羅東林管處與魯地圖及有地

圖版維基百科的台灣OSM社群(OpenStreetMap)合作，將4大熱門山徑路線里程數，以每100公尺配合現場山徑標示系統標註。

同時，羅東林區管理處將19條自然步道及山徑，與4大電信業者包括中華電信、遠傳電信、台灣大哥大、台灣之星合作，把通訊牌誌點位一併標註於魯地圖上，若有發生緊急事故，則可以隨時查訪最近通訊點位及通報所在位置里程數，來提升救援效率及節省搜救成本。

林務局羅東林區管理處表示，針對易迷途山徑，104年起陸續建置安成阿玉山山徑、松羅湖山徑、太加縱走山徑(加羅湖山徑)、巴博庫魯山徑簡易里程標示系統，自設置完成以來獲得山友的好評，且依宜蘭縣消防局指出近來的迷途事件通報救援案件有顯著下降。

今年初更將去年的完成步道通訊點位及4大熱門山徑路線里程數，標註於離線地圖(魯地圖)上，以期降低迷途事件發生，提升意外事故發生時通報效率，提升民眾戶外活動安全。

因應農曆新年連假到來，民眾紛紛尋找可以戶外走春踏青的好去處，因此前往宜蘭旅遊的民眾，羅東林管處所轄自然步道及熱門登山路徑便是民眾首選，羅東林區管理處提醒民眾，為維護民眾自身生命安全，進入山區步道前請確認自然步道開放情形及氣象資訊後再行前往。